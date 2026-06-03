От первых ремесленников до новаторов в медицине и промышленности: Какой след оставили армяне в истории Донецка

В конце XIX - начале XX веков в Донбассе появились первые армянские переселенцы. Фото: скриншот видео администрации Донецка

История армянской диаспоры в Донбассе насчитывает более ста лет. В администрации Донецка рассказали об этой яркой странице в развитии региона.

Зарождение общины

В конце XIX - начале XX веков на стремительно развивающихся улицах Юзовки (ныне Донецк) появились первые армянские переселенцы. Привлеченные бурным ростом металлургической промышленности и строительством крупных предприятий, опытные ремесленники и рабочие быстро влились в городскую жизнь.

В начале XIX века в городе уже работали обувная мастерская Иосипа Петросяна, плотницкая Георгия Бабаняна и керосиновая лавка Аарона Казаряна. Кроме того, армяне трудились на шахтах и заводах, тем самым заложив прочный экономический фундамент для будущего мегаполиса.

С самого начала армянская диаспора придавала особое значение сохранению своей веры, родного языка и культурного наследия. Уже в начале XX века в Донецке был армянский молитвенный дом, позже появилась небольшая церковь - духовный центр общины. Рядом с религиозным центром открылась семилетняя школа, где преподавали на армянском языке, а к 1916 году в городе заработало полноценное Армяно-Григорианское училище.

Армяне придают особое значение сохранению своей веры, родного языка и культурного наследия. Фото: скриншот видео администрации Донецка

Новая волна миграции

Новая волна миграции армян на Донбасс пришлась на 1914-1915 годы, когда геноцид в Османской империи и сложная международная обстановка вынудили тысячи беженцев искать убежище на этой земле. После революции и в период активной индустриализации армянские семьи продолжали вливаться в ряды местных рабочих, инженеров и представителей интеллигенции.

Послевоенное восстановление

Особый, поворотный этап в истории армянской общины пришелся на период восстановления Донбасса после Великой Отечественной войны. В Донецк прибыли выдающиеся специалисты - блестящие хирурги, талантливые инженеры, уважаемые ученые и деятели культуры.

Профессор Каро Овнатанян, ведущий хирург и руководитель кафедры факультетской хирургии Донецкого медицинского института, вошел в историю советской медицины как первый врач в стране, который начал проводить сложнейшие операции на сердце, легких и почках. По его инициативе в 1963 году было учреждено первое в УССР областное научное общество анестезиологов и реаниматологов. Его имя увековечено в названии клиники медуниверситета и одной из улиц Донецка.

Каро Овнатанян вошел в историю советской медицины как первый врач в стране, который начал проводить сложнейшие операции на сердце, легких и почках. Фото: Администрация Донецка

Неоценим также вклад армян в угольную промышленность. Сурен Арутюнян, главный инженер и новатор в области угледобывающей техники, совместно с директором института угля Семеном Саратикянцем и Сергеем Арутюновым, активно занимались модернизацией этой важнейшей отрасли.

- Мы разные, но именно это разнообразие делает нас сильнее. Вместе мы способны преодолевать любые трудности и достигать новых высот, - отметили в администрации Донецка.

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