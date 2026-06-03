Льготникам можно бесплатно ездить в городском транспорте с помощью «Карты жителя ДНР». Фото: Архив Министерства транспорта ДНР

В республиканском Министерстве труда и социальной защиты рассказали, кто по региональному документу имеет право на бесплатный проезд в транспорте в ДНР в 2026 году.

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Министр труда и социальной защиты ДНР Алексей Исаев сообщил, что депутаты Народного Совета приняли региональный закон от 2 июня 2026 года №285-РЗ, который позволит льготным категориям детей и ветеранам труда в нашей республике использовать «Карту жителя ДНР» для бесплатного проезда в общественном транспорте.

Такое право по региональным законам ДНР имеют:

- дети-сироты;

- дети, оставшихся без попечения родителей,

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

- дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных организациях;

- граждане, имеющие звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Донецкой Народной Республики».

Бесплатный проезд осуществляется в границах ДНР на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Напомним, что с 1 января 2026 года в связи с завершением переходного периода после принятия ДНР в состав РФ пенсионеры лишились возможности бесплатно ездить в общественном транспорте. Под «сокращение» попали и некоторые другие льготники. В то же время для большого числа жителей ДНР продолжают действовать льготы. Они предусмотрены региональным и федеральным законодательством.

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Теперь у льготников появилась возможность использовать «Карту жителя ДНР» для проезда. Она была введена недавно – в марте. Это дебетовая банковская карта на базе платежной системы «Мир» с автоматическим доступом к системе региональных льгот и услуг. С одной стороны карта работает как классический финансовый инструмент снятия и пополнения средств, оплаты и переводов. И в то же время упрощает использование муниципальных сервисов и мер государственной поддержки.

Оформить «Карту жителя ДНР» можно в любом офисе ПСБ на территории ДНР, предъявив паспорт гражданина РФ, СНИЛС, ОМС. А для получения карты с социальными сервисами («золотой карты») нужно дополнительно предоставить документы, подтверждающие право на получение льгот.

Сейчас с помощью «Карты жителя ДНР» можно бесплатно ездить в городском транспорте и получать скидки в торгово-сервисных предприятиях.

По мере же цифровизации республики будут расширяться сервисы, доступные льготникам по карте. Это сделает более комфортной систему социальной поддержки.

К слову, в регионах России, в частности, в соседней Ростовской области, уже давно применяют льготные проездные карты.

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