«Вы первыми приходите на помощь»: В ДНР обсудили задачи спасательной службы в условиях СВО

В Донецке под председательством заместителя министра МЧС России Алексея Кострубицкого состоялось заседание Совета руководителей территориальных органов. Фото: max.ru/mchsdnr

В Донецке прошло совещание руководителей территориальных органов МЧС России под руководством заместителя министра Алексея Кострубицкого. Во время встречи обсуждались вопросы организации спасательных и профилактических работ в условиях активных боевых действий.

В Донецке под председательством заместителя министра МЧС России Алексея Кострубицкого состоялось заседание Совета руководителей территориальных органов. Фото: max.ru/mchsdnr

Кострубицкий подчеркнул героизм сотрудников ведомства, которым приходится трудиться в экстремальных условиях.

- Для вас риск стал частью повседневной жизни. Вы приходите на помощь первыми и достигаете всех поставленных целей, невзирая на постоянные обстрелы, атаки и неусыпный контроль беспилотников. Знайте, ваши усилия не остаются незамеченными - вы и есть та самая опора и поддержка в нужный момент, - сказал он.

На совещании были также рассмотрены вопросы подготовки к летнему оздоровительному периоду и купальному сезону.

Отдельный блок был посвящен обсуждению развития добровольной пожарной охраны в ДНР, ЛНР и других регионах. Участники встречи поговорили на тему привлечения и обучения волонтеров, составили планы по созданию таких подразделений, особенно в населенных пунктах с высоким риском ландшафтных пожаров.

В Донецке под председательством заместителя министра МЧС России Алексея Кострубицкого состоялось заседание Совета руководителей территориальных органов. Фото: max.ru/mchsdnr

Ключевой темой разговора стала специфика проведения аварийно-спасательных работ в зоне специальной военной операции. Руководители территориальных органов обменялись накопленным опытом, уделив особое внимание вопросам безопасности личного состава.

Кострубицкий поблагодарил участников встречи за профессионализм и преданность своему делу, заверив, что совместными усилиями все намеченные цели будут обязательно достигнуты.

В Донецке под председательством заместителя министра МЧС России Алексея Кострубицкого состоялось заседание Совета руководителей территориальных органов. Фото: max.ru/mchsdnr

- Проделана огромная работа, но впереди еще много задач. И каждый на своем месте вносит вклад в общую безопасность, - заявил заместитель министра МЧС России.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке судебные приставы почтили память детей у «Аллеи Ангелов»

Судебные приставы возложили цветы и мягкие игрушки к подножию «Аллеи Ангелов» в Донецке (подробнее)