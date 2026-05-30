ФК «Шахтер» уверенно обыграл «Победу» из Дагестана в 10-м туре Второй лиги

Донецкие футболисты забили три мяча и продолжили победную серию. Фото (архив): t.me/fcshakhterdonetsk

В Таганроге на стадионе «Форте Арена» состоялся поединок 10-го тура Второй футбольной лиги, в котором донецкий «Шахтер» встретился с дагестанской командой «Победа». В напряженном матче, который, по словам представителей ФК «Шахтер», свел на поле две лучшие команды мая, «горняки» оказались сильнее, одержав победу со счетом 3:1 и продолжив свою победную серию в чемпионате России.

Матч обещал быть зрелищным: обе команды подходили к этой встрече с четырьмя победами подряд, демонстрируя стабильно высокий уровень игры. «Шахтер», обладая более опытным составом, смог лучше реализовать свой потенциал, опираясь на отработанные тактические схемы. Игроки донецкой команды продемонстрировали филигранное исполнение заранее заготовленных, но эффектных тактических решений, а также смогли просчитать действия соперника.

«Победа», в свою очередь, пыталась взять свое за счет юношеского азарта и нестандартных подходов. Молодой и амбициозный коллектив стремился выстроить сложную оборонительную схему и искать нестандартные пути к воротам соперника.

С первых минут матча дончане завладели инициативой. На 10-й минуте Данил Степанов открыл счет, а уже через четыре минуты Руслан Суанов забил второй мяч. «Победа» смогла сократить отставание на 22-й минуте благодаря голу Ислама Вагабова.

Во втором тайме, начавшемся с замен в составе «Победы», дончане продолжили доминировать. На 48-й минуте Руслан Суанов оформил дубль, установив счет 3:1 в пользу «Шахтера». После этого гола «горняки» уверенно контролировали ход игры до финального свистка.

- Продолжаем победную серию, - прокомментировали итоги матча в ФК «Шахтер».

Отметим, что следующий матч донецкая команда футболистов проведет 6 июня, встретившись с «Астраханью».

