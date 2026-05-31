Подразделения ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике ВСУ. Фото (архив): Минобороны России

За прошедшие сутки российские войска продвинулись в ДНР. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили свое положение, ударив по живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах Щурово, Сидорово и Святогорска, а также на территории Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, потери украинской стороны в ходе этих боев составили более 180 солдат, 21 автомобиль, два арторудия и одну станцию РЭБ.

Тем временем подразделения «Южной» группировки войск смогли занять более выгодные рубежи и позиции. Российские военнослужащие атаковали формирования бригад ВСУ и теробороны в районах Николаевки, Алексеево-Дружковки, Артема, Рай-Александровки, Пискуновки, Константиновки и Малиновки в ДНР.

В результате противник потерял более 85 своих военнослужащих, три бронемашины, четыре артиллерийских орудия и 13 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Центр» также провели успешные наступательные действия, заняв более выгодные рубежи и ударив по живой силе и технике ВСУ и нацгвардии. Удары были нанесены в районах Водянского, Анновки, Белицкого, Сергеевки, Новоалександровки в ДНР, а также на территории Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований в этих боях составили свыше 340 солдат, восемь бронемашин и четыре автомобиля.

