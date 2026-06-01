Каждый день выходил к доске, а списать было не у кого: как в школе прощались с единственным выпускником

Звенит звонок, но коридоры не взрываются привычным гамом, и в класс заходит не шумная компания подростков, а всего один ученик. Спокойно, без суеты садится за парту, открывает учебник, и начинается урок. Именно так в этом году выглядели занятия в девятом классе школы села Натальино Безенчукского района Самарской области. Ярослав Шаульский – единственный, кто сел за парту девятого класса.

Когда учебный год только стартовал, их было трое. Но постепенно, сначала один переехал, а второго просто забрали родители и перевели в другую школу. И парень остался один на один с программой, экзаменами и тишиной на переменах. Выпускной он встретил без привычного окружения, но с достоинством: написал пронзительное стихотворение о школьных годах и прочитал его перед всей школой.

ЗА ПАРТОЙ ОДИН

«Это началось еще с первого класса. Потом к нему присоединился другой мальчик, но его быстро забрали. Время от времени дети появлялись, но семьи уезжали, и Ярослав снова оставался один. По сути, почти все девять лет он учился сам», - рассказывает журналистам «КП-Самара» его мама Олеся.

В девятый класс, правда, он вошел уже в компании. Целую четверть они сидели втроем. Но ребята ушли, и вновь все по старому.

«Это напоминало персоналку. С одной стороны – сплошной плюс: материал запоминается, никто не балует, не отвлекает», - улыбается сам Ярослав.

Однако у медали две стороны. Внимание учителей оказалось приковано к нему одному: к доске – только он, домашку проверяют под микроскопом. И пустота. В классе – двое: ученик и преподаватель. Исключение только составляли уроки, которые получилось объединить с другими классами. Например, информатику и физику Ярослав иногда осваивал вместе с семиклассниками.

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ВСЕХ УРОКОВ

Классный руководитель Ольга Белова подтверждает: нагрузка на парня была колоссальной.

«Ему приходилось отвечать на каждом уроке. Постоянно доказывать знания. Домашнее задание обязательно и в письменном, и в устном виде. Как его не проверить, если ты один? Но он блестяще справлялся. Контрольные, тесты – все на отлично. Закончил школу твёрдым «хорошистом», - говорит учительница.

Мама добавляет, что сын привык полагаться только на себя, экзамены готовил сам. При этом, несмотря на отсутствие сверстников в классе, Ярослав прекрасно социализирован. У него отличные отношения с учителями и ребятами из школы. Однако сам он признает: порой накатывала тоска по одноклассникам.

«Мысли об одиночестве, конечно, приходили. Но, честно говоря, они не задерживались. Учителя всегда подхватывали, не давали раскиснуть, поддерживали», - делится юноша.

ТЕХНАРЬ И ЛИРИК

Ярослав – натура многогранная. В нем удивительным образом уживаются технарь и лирик. Он осваивает программирование, а в свободное время пишет стихи. Одно из последних произведений выпускник посвятил главным людям школьных лет – родителям и учителям.

«Спасибо вам, учителя,

За все терпенье и науку.

Я был неправ, бывало, да,

Но вы вели меня за руку», - начинает свое стихотворение выпускник и далее благодарит всех, кого был с ним все это время.

«Один звонок, один был в классе.

Вот все, что было, — хорошо.

И все, что было, — в моей власти», - это уже строчки прощания.

Со своим стихом он выступил перед полным залом в строгом костюме, с легкой улыбкой, и читал так, что зал затих. Вся школа – учителя, ученики младших классов, родители – провожали во взрослую жизнь одного-единственного выпускника. Сегодня Ярослав строит новые планы: он будет поступать в колледж на программиста.

