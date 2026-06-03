Полчища комаров нападают прямо во время прогулок: спасение одно – бежать

Ольгу налетевшие комары укусили прямо в глаз. Фото: КП-Челябинск

В интернете стремительно распространился ролик, способный вызвать мурашки даже у бывалых туристов: туча насекомых атакует семейную пару во время вечерней пробежки. Журналистам «КП-Челябинск» удалось выяснить, что шокирующий случай действительно был. Герои нашумевших кадров – супруги из Свердловской области, города Полевской.

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

Как рассказала Ольга журналистам, она решила поддержать супруга, который каждодневно наматывает по семь километров вокруг озера. Она поставила себе цель: месяц бегать вместе с ним и попробовать полюбить этот спорт. Так роковая пробежка произошла вечером 25 мая. На кадрах видно, как ноги мужчины буквально покрывает черный слой комаров, а вокруг пары роем кружат десятки, если не сотни, кровососов.

«Мы отправились на пробежку именно вечером. Вероятно, поэтому насекомых оказалось так много. Мой пульс подскочил до 170 ударов, нужно было сбросить темп, перейти на шаг, чтобы прийти в себя. Но я просто физически не могла остановиться. Потому что в тот же миг они облепливают тебя целиком. В какой-то момент один из комаров укусил меня прямо в глаз – тут же все распухло», - вспоминает этот ужас девушка.

На следующее утро, по ее словам, отек усилился, и синяк стал заметно больше. К счастью, врачебная помощь не потребовалась – супруги просто прибавили скорость и добежали до дома.

«В этом году комары просто бешеные. Я теперь даже не советую выбираться на природу, так как можно столкнуться с точно таким же кошмаром», - резюмировала Ольга.

НАСТОЯЩИЙ КОМАРИНЫЙ АПОКАЛИПСИС

На нашествие насекомых жалуются и местные жители других регионов. Специалисты связывают взрывной рост численности комаров с погодными аномалиями. После нескольких засушливых лет на Урале пришла очень влажная весна – идеальные условия для массового выплода.

Полчища кровососущих также наводнили Московскую, Рязанскую, Нижегородскую, Волгоградскую области, Башкирию, Свердловскую и Тюменскую области. Местные жители жалуются, что комары появились на 3–4 недели раньше графика.

Учёные объясняют это идеальными условиями для личинок: обильные снегопады создали природную изоляцию, позволившую яйцам комаров благополучно пережить морозы под слоем снега, а быстрое таяние снега сформировало временные водоёмы – буквально инкубаторы для развития насекомых.

Плюс ранняя весна в центральной части России с регулярными дождями ускорила созревание личинок в 2-3 раза. В результате популяция резко взлетела. Однако далее ситуация должна улучшиться: как ожидают энтомологи, с наступлением продолжительной жары и при активизации естественных врагов комаров (лягушек, стрекоз и некоторых видов птиц) их численность начнёт заметно снижаться.

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