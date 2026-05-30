Российские войска продолжают активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики, нанося существенный урон ВСУ. По данным Министерства обороны России, за прошедшую неделю подразделения различных группировок войск добились новых тактических успехов и уничтожили значительное количество живой силы и техники противника.

Так, подразделения «Южной» группировки войск улучшили свое тактическое положение, нанеся удары по живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.

Потери противника в зоне ответственности этой группировки за неделю превысили 950 военнослужащих. Также были уничтожены три танка, 26 бронемашин, 111 автомобилей, 17 артиллерийских орудий, три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и две станции РЭБ.

Тем временем подразделения группировки войск «Центр» вели интенсивные бои на территории ДНР и Днепропетровской области. За неделю им удалось нанести противнику потери, составившие более 2250 военнослужащих. Кроме того, украинская армия лишилась одного танка, 22 бронемашин, 58 автомобилей, 15 артиллерийских орудий и семи станций РЭБ.

Бойцы группировки войск «Запад» также активно наступают в ДНР и Харьковской области. За отчетный период они нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны.

Общие потери ВСУ на этом направлении оцениваются в более чем 1340 военнослужащих, один танк, 37 бронемашин, 128 автомобилей, девять артиллерийских орудий и пять станций РЭБ.

