Сбер показал перспективные карьерные треки и передовые ИИ-технологии на Всероссийском форуме «Юг молодой»

Мероприятие приурочили к пятилетию возвращения Донбасса и Новороссии в состав России. Оно объединило более 480 участников из 61 региона России - студентов вузов, молодых специалистов, активистов и представителей креативных индустрий. Команда Сбера показала здесь возможности карьерного развития и поддержки талантливой молодёжи, а также инновационные сервисы цифровой экосистемы банка.

Мария Прохорова, заместитель Председателя, руководитель блока «Люди и культура» Юго-Западного банка Сбербанка:

«Для Сбера развитие кадрового потенциала талантливой молодёжи – один из главных фокусов работы. Мы рады, что стали частью такого масштабного события, где рассказали участникам о карьерных возможностях и программах поддержки талантов, провели десятки индивидуальных консультаций о перспективах развития карьеры в банковском секторе, показали, как современные технологии Сбера меняют нашу жизнь. И знаково, что Форум прошёл именно в Бердянске, где у нас уже собрана и быстро растёт самая молодая команда на юге России со средним возрастом около 35 лет. В исторических регионах России мы активно расширяем представленность: в первую очередь, ждём в свою команду опытных экспертов и молодёжь без опыта для работы с розничными и корпоративными клиентами. Уверена, после Форума наша команда пополнится молодыми и целеустремлёнными талантами».

На «Юг молодой» эксперты Сбера провели мастер-класс по развитию самых востребованных сегодня у работодателей навыков и компетенций: системного мышления, управления результатом, жизнестойкости и клиентоцентричности. Молодые люди смогли оценить уровень своих компетенций, получить практические рекомендации и инструменты самоанализа. На лекции об основах инвестиций их познакомили с базовыми принципами работы фондового рынка и способами формирования инвестиционного портфеля.

Иван Губенко, участник из Херсонской области:

«Для меня форум «Юг Молодой» — это площадка, где молодёжь обменивается практиками и инструментами для развития Донбасса и Новороссии. Именно наши регионы сегодня становятся территориями созидания. И мы рады предлагать свои идеи, вносить личный вклад в развитие. Форум становится настоящим домом, где ты участвуешь в серьёзном, нужном деле – шаг за шагом возрождать родную землю».

Сквозная тема форума – «Образ будущего Донбасса и Новороссии 2035» – объединила все образовательные направления вокруг главного вопроса: какой будет жизнь в исторических регионах через десять лет, и какой вклад в это будущее может внести молодёжь. За пять дней работы участники разработали продукты по направлениям форума: «Юг-студенческий», «Юг-управляй», «Юг-формируй», «Юг-креативный» «Юг-цифровой» и «Юг-онлайн».

Арина Афанасьева, студентка из Макеевки:

«Я чувствую себя дома именно в Донецкой Народной Республике. Понимаю: кто-то хочет уехать в крупный город, но для меня важнее развивать то, что любишь, там, где семья и друзья. На форуме мы строили «Образ будущего Донбасса и Новороссии 2035» — и я рада быть частью этого события. Мы стремимся, чтобы это будущее стало самым передовым: развиваться на своей Родине, вместе с ней развивать свой город, вносить личный вклад в процветание наших территорий».

Евгений Серяпин, Управляющий отделением Сбербанка в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях:

«Сбер системно помогает повышать финансовую грамотность молодёжи исторических регионов России. И форум «Юг молодой» стал отличной площадкой для открытого и эффективного диалога с целеустремлёнными ребятами. Видим, как им важно понимать, какие конкретно сейчас в их городе или регионе есть вакансии, карьерные возможности в Сбере для талантов, важные навыки для успешного старта, и как именно наши инновации ежедневно улучшают жизнь миллионов людей по всей стране и в их населённом пункте».