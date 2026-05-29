Донецкий аэропорт принимал реактивные самолеты и одним из первых в СССР начал осуществлять международные перевозки. Фото (архив): ТГ/Волошин

История воздушной гавани Донецка ведет свое начало с 1930-х годов. О ключевых этапах ее становления и роли в жизни региона рассказал сенатор Российской Федерации от ДНР Александр Волошин.

Все началось 27 июля 1931 года, когда Сталинский горсовет принял решение о поиске места для строительства гражданского аэродрома. Выбор пал на самую высокую точку города - 241 метр над уровнем моря. Уже через два года, в 1933 году, строительство было завершено, и аэропорт, тогда носивший название «Сталино», отправил в небо первый рейс «Аэрофлота» по маршруту Сталино (сейчас город Донецк) - Старобельск.

Весной 1936 года здесь был базировался отряд самолетов У-2, которые использовались для нужд сельского хозяйства, медицинской помощи и почтовых перевозок.

С началом Великой Отечественной войны аэропорт Донецка приобрел стратегическое значение. С июня 1941 года личный состав аэропорта влился в Красную армию: летчики пополнили ряды 87-го гвардейского полка. Сам аэродром стал одним из важнейших узлов снабжения в ходе битвы за Сталинград. После освобождения Донбасса в 1944 году аэропорт возобновил свою работу в прежнем режиме.

Период послевоенного развития ознаменовался открытием нового аэровокзала в 1957 году. К 1975 году пропускная способность воздушной гавани Донецка достигла 700 человек в час. Донбасс тогда вступил в эпоху реактивной авиации, осваивая самолеты Ан-24, Ил-18 и Як-42. Аэропорт в Донецке стал одним из первых в Советском Союзе, где начали осуществлять международные перевозки, и превратился в крупные воздушные ворота, которыми гордилась вся страна.

Однако сегодня, как отметил сенатор Волошин, взлетные полосы аэропорта пусты: воздушная гавань Донецка была полностью разрушена пособниками киевского режима.

Фото (архив): Минтранс ДНР

- Но мы знаем, что это не навсегда. Придет время - и над Донбассом снова взлетят лайнеры. В них будут возвращаться домой наши герои и прилетать друзья со всей России. Воздушная гавань, как и сама земля, непременно возродится. Потому что Донбасс умеет ждать и верить, - отметил Александр Волошин.

В Донецке открыли бюст Героя России и ДНР Романа Воробьева

Герой России и ДНР Роман Воробьев воевал за донецкий аэропорт, Авдеевку, Горловку и освобождал Мариуполь (подробнее)