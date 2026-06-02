Победители праймериз «Единой России» в ДНР: кто будет представлять партию на выборах в Госдуму

В Донецкой Народной Республике завершился процесс предварительного голосования партии «Единая Россия». Фото: t.me/DPR_VARMSU

В ДНР завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия». Подсчет голосов закончен, и определены лидеры, которые будут представлять партию на предстоящих выборах в Государственную Думу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

По итогам голосования по партийным спискам наибольшее количество голосов получили:

Сергей Добровольский, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» в ДНР.

Виктор Николаенко, действующий депутат Народного Совета ДНР, представляющий «Единую Россию».

Дмитрий Гарцев, председатель Ассоциации работников здравоохранения ДНР.

Петр Пятибратов, депутат Народного Совета ДНР от «Единой России».

Ольга Позднякова, руководитель Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ДНР.

В одномандатных округах лидерами стали:

Ирина Куксенкова, специальный корреспондент «Первого канала». Одержала победу в Макеевском одномандатном избирательном округе № 13.

Александр Бородай, депутат Государственной Думы РФ от «Единой России». Победил по итогам голосования в Донецком одномандатном избирательном округе № 14.

Сергей Макаров, заместитель директора предприятия «Импэкс-Дон». Показал наилучший результат в Горловском одномандатном избирательном округе № 15.

Одна из победителей предварительного голосования Ирина Куксенкова выразила благодарность жителям Республики за оказанную поддержку:

- Благодарю всех, кто меня поддерживает. Для меня это действительно огромная ответственность. Очень хочу, чтобы вместе мы смогли добиться еще большей поддержки для наших бойцов, ветеранов СВО и их семей. Чтобы люди, которые защищали Донбасс и Россию, никогда не оставались один на один со своими проблемами. И конечно, будем вместе продолжать возрождать Донбасс.

Предварительное голосование в ДНР показало немалую активность жителей: в нем приняли участие 56 768 человек. Глава ДНР, секретарь Донецкого регионального отделения «Единой России» Денис Пушилин, комментируя итоги голосования, отметил, что активная позиция для населения региона стала уже характерной, потому как жители верят, что от их голосов многое зависит.

Жители Республики в очередной раз показали свои активность и сплоченность - в ДНР проголосовали 56 768 человек. Фото: t.me/er_donetsk

Денис Пушилин также возлагает большие надежды на будущих депутатов Госдумы.

- На депутатов Госдумы возлагаем большие надежды. Чтобы они четко и выверенно отстаивали интересы жителей региона, участвовали в реализации задачи, поставленной Президентом Владимиром Путиным по доведению жизни в Донецкой Народной Республике к 2030 году до среднероссийских показателей, - заявил он.

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