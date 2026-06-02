ЖК «Кленовая аллея» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На западной окраине Мариуполя завершается строительство крупного жилого комплекса «Кленовая Аллея». ЖК включает семь уже возведенных многоэтажных домов по улице Солнечной и Володарскому шоссе.

Особенностью строительства «Кленовой Аллеи» стало применение технологий каркасно-обшивных стен - система известна еще со времен Советского Союза, однако здесь она была модернизирована согласно современным стандартам. В Мариуполе эта технология применяется впервые - именно на этом объекте. Основное отличие от традиционных кирпичных и блочных кладок - высокая прочность при гораздо меньшем весе. Наружная стена легче аналогов на 75%, сохраняя при этом сравнимые показатели по огнестойкости, звуко- и теплоизоляции, что дает ощутимый результат. Меньший вес стены снижает нагрузку на фундамент и перекрытия.

ЖК «Кленовая аллея» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЖК «Кленовая аллея» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЖК «Кленовая аллея» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Благодаря меньшей толщине стен увеличивается и внутренняя полезная площадь квартир - примерно на 8%. Всего в жилом комплексе предусмотрено 940 квартир: 636 однокомнатных, 265 двухкомнатных и 39 трехкомнатных. Общая жилая площадь новостроек «Кленовой Аллеи» составляет 38 331 квадратный метр.

ЖК «Кленовая аллея» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЖК «Кленовая аллея» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В комплексе предусмотрены все условия для комфортной жизни: для маломобильных граждан обустроены пандусы и понижающие площадки, для активного отдыха жителей появятся детская и спортивная площадки, также предусмотрены закрытые площадки для мусорных контейнеров. Для автовладельцев в ЖК запланировано 220 машиномест.

ЖК «Кленовая аллея» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЖК «Кленовая аллея» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На данный момент распроданность квартир составляет порядка 25%. Завершить строительство планируется в четвертом квартале этого года, а массовое заселение всех домов начнется одновременно - 27 апреля 2027 года.

ЖК «Кленовая аллея» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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