Редкий гость в Азовском море: В районе Седово поймали гигантского морского петуха

Азовское море меняет обитателей. Фото: пресс-служба Южного филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»

Необычный улов произошел в мае в ДНР. В районе курортного поселка Седово поймали крупный экземпляр морского петуха (триглы) длиной 76 сантиметров и весом 3,2 килограмма. Рыбу выловили на расстоянии 12 километров от берега, на глубине 3,5-4 метров. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Появление триглы в акватории Азовского моря - явление исключительное. Ранее этот вид встречался здесь лишь в период значительного осолонения моря в 1972-1979 годах. Сегодня, как отмечают ученые, черноморские рыбы активно мигрируют в Таганрогский залив, что напрямую связано с ростом солености воды.

Естественный ареал обитания желтой триглы охватывает прибрежные воды северо-восточной Атлантики. Эта рыба предпочитает морскую воду и всегда избегала пресноводных зон, что ранее служило основным барьером для ее распространения в опресненном Азовском море.

- Однако теперь, когда соленость Азовского моря бьет рекорды, естественный пресноводный барьер для распространения триглы исчезает, - отметили в институте.

Морской петух очень яркий и необычный. Крупная треугольная голова с острыми отростками и шипами, колючие края жаберных крышек, а также три изогнутых костных луча у каждого грудного плавника, которые рыба использует для «ходьбы» по дну, придают ей уникальность. Особое восхищение вызывают его длинные грудные плавники, которые, расправляясь, напоминают хвост павлина, окрашенный в насыщенные синие и бирюзовые оттенки. Тело рыбы имеет кирпично-красноватый окрас с темными пятнами, а бока отливают желтым.

Появление морского петуха в Азовском море - лишь одно из свидетельств глобальных экологических изменений. За последние годы наблюдается постоянное увеличение числа черноморских обитателей, регистрируемых в Азовском море и особенно в Таганрогском заливе. Морские собачки, зеленушки, черноморские бычки - этот список пополняется, и теперь к нему добавился и морской петух.

- Современные климатические изменения, потепление климата и увеличение солености все больше превращают Азовское море в огромную черноморскую лагуну. Постепенно эта тенденция захватывает и Таганрогский залив, его западную часть, - говорят специалисты ВНИРО.

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