Цифровизация и улучшение системы «единого окна»: Как изменятся госуслуги в ДНР в 2026 году

В Донецкой Народной Республике улучшат систему предоставления государственных и муниципальных услуг.

В Донецкой Народной Республике улучшат систему предоставления государственных и муниципальных услуг. На первом заседании комиссии по качеству и доступности госуслуг в Министерстве экономического развития Республики были обозначены пять ключевых направлений работы на 2026 год.

Глава ведомства Дмитрий Краснов подчеркнул, что жители ДНР имеют право на получение государственных услуг на уровне тех стандартов, что установлены в стране.

- Жители Республики заслуживают того, чтобы получать государственные услуги так же удобно и быстро, как в любом другом регионе страны. Комиссия создана именно для этого, - заявил он.

Комиссия обсудила комплексное совершенствование всей системы предоставления госуслуг. Особое внимание уделялось цифровизации сервисов. Планируется, что к концу текущего года большинство наиболее востребованных услуг будут доступны в электронном виде в круглосуточном режиме. В некоторых случаях услуги будут предоставляться в проактивном режиме, то есть без необходимости личного посещения гражданина.

Среди основных задач, которые поставила комиссия, - улучшение работы системы «единого окна» в Многофункциональных центрах (МФЦ). Это позволит значительно упростить процедуры получения различных мер поддержки, в том числе для участников специальной военной операции и членов их семей.

Также планируется наполнение федерального реестра сведениями о 83 региональных услугах и 19 мерах поддержки для участников СВО. Будут внедрены системы мониторинга качества предоставления услуг и утверждены соответствующие законодательные изменения. Важной задачей является обеспечение доступности 72 социально значимых услуг и 18 мер поддержки для участников СВО на портале Госуслуг.

- Задача понятна: государство должно приходить к человеку, а не человек - ходить по кабинетам. Работаем, - отметил Дмитрий Краснов.

