Шахтеры за работу во вредных и опасных условиях имеют право на пенсию по списку №1. Фото: Архив Минугля ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, когда за труд в особо сложных условиях можно досрочно выйти на пенсию в ДНР в 2026 году.

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ ЗА ТРУД В ОСОБО СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ В ДНР В 2026 ГОДУ: КТО И В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ИМЕЕТ ПРАВО НА ОФОРМЛЕНИЕ

В Соцфонде сообщили, что представители ряда специальностей, отработавшие в сложных условиях, в том числе климатических, могут выйти на пенсию досрочно.

Для этого им нужно выполнить несколько важных условий: достичь соответствующего возраста, заработать в сложных условиях необходимый специальный стаж и иметь определенный общий страховой стаж. Кроме того, индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) гражданина, планирующего выйти на пенсию досрочно, должен быть не менее 30.

Право на досрочную пенсию за труд в особо сложных условиях имеют три категории работников:

1. Граждане, работавшие во вредных условиях (список №1).

Возраст выхода на пенсию: мужчины — 50 лет, женщины — 45 лет. Общий страховой стаж должен быть у мужчин 20 лет, у женщин — 15 лет. Стаж работы во вредных условиях для мужчин — 10 лет, для женщин — 7,5 лет.

2. Граждане, работавшие в тяжелых условиях (список №2).

Возраст выхода на пенсию: мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет. Общий страховой стаж должен быть у мужчин 25 лет, у женщин — 20 лет. Стаж работы в тяжелых условиях для мужчин — 12,5 лет, для женщин — 10 лет.

3. Граждане, работавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Возраст выхода на пенсию: мужчины — 59 лет, женщины — 54 лет. Общий страховой стаж должен быть у мужчин 25 лет, у женщин — 20 лет. Для мужчин и женщин стаж работы в районах Крайнего Севера – 15 лет, в приравненных к ним местностях – 20 лет.

Для оформления пенсии нужно подать заявление через портал «Госуслуги», в клиентской службе СФР или в отделении МФЦ.

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ В ДНР В 2026 ГОДУ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПЛАТ

Напомним, что для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо одновременное соблюдение трех условий:

1. Достижение общеустановленного возраста: для женщин - 59 лет, для мужчин - 64 года.

2. Наличие не менее 15 лет страхового стажа.

3. Наличие индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не менее 30.

Страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты и количества ИПК, помноженное на стоимость коэффициента. В 2026 году один ИПК стоит 156,76 рубля, а фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля.

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ ЗА ТРУД В ОСОБО СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

