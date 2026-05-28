«Узелок на память»: Ветеран из ДНР Виталий Приходько обучает детей искусству ковроткачества

Во время мастер-класса ребята изготовили собственные мини-коврики.

В городе Докучаевск на базе местного отделения фонда «Защитники Отечества» состоялась необычная встреча. Ветеран боевых действий Виталий Приходько организовал для детей участников СВО и погибших военнослужащих увлекательный мастер-класс по созданию ковров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала фонда.

Для Виталия Приходько этот вид творчества стал когда-то настоящим спасением. После возвращения из зоны боевых действий он долгое время не мог подобрать себе занятие по душе из-за проблем со здоровьем, которые мешали полноценной работе. Судьбоносным моментом стал случайный просмотр видеоролика в сети, который пробудил интерес к изготовлению ковров. Увлечение быстро переросло в серьезное хобби, и теперь его работы по праву можно назвать настоящим искусством.

В ходе встречи юные участники мастер-класса не только узнали от ветерана о многовековых традициях узоров, материалах и способах изготовления таких изделий, но и сами попробовали создать мини-коврики.

Практическая часть превратилась в азартную игру: ребята с энтузиазмом учились завязывать первые узлы, обсуждали цветовые решения и помогали друг другу. Для кого-то это был первый шаг в творчество, а для кого-то - возможность гордо продемонстрировать свой первый результат.

В фонде подчеркнули, что для детей это была не просто техническая демонстрация, а важный личный контакт.

- Для многих это был не просто урок по изготовлению ковра, а встреча с человеком, который собственным примером показал, что даже после тяжелых испытаний можно найти дело, дающее силы и смысл, - отметили в филиале фонда.

Подобные встречи играют важную роль в укреплении связи между поколениями и социализации подрастающего поколения.

- Мне очень понравилось делать свой ковер. Это было интересно, процесс затянул меня с головой. Я никогда раньше не занимался чем-то подобным, но это оказалось невероятно увлекательным. Спасибо за новые знания! - поделился эмоциями один из участников мастер-класса.

