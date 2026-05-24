Создадим российский аналог гида «Мишлен»: В ДНР прошел гастрономический фестиваль «Солено»

Первый фестиваль «Солено» прошел в ДНР. Фото: «Мой бизнес» ДНР

Более тысячи участников собрались на различных площадках, чтобы не только познакомиться друг с другом, но и обменяться профессиональным опытом и поделиться собственными достижениями.

Особое внимание организаторы уделили деловой части программы - форуму «Гастробренды» с участием представителей власти, бизнеса и профессионального сообщества. Здесь обсуждались перспективы развития гастрономической отрасли, велись переговоры между компаниями и было подписано несколько важных соглашений.

- Основные цели фестиваля заключаются в развитии гастроиндустрии и поддержке малого и среднего предпринимательства, - рассказали «КП» в Центре «Мой бизнес» ДНР. - В рамках «Солено» запланированы разнообразные программы: ресторанная, деловая, конкурсная и культурно-просветительская.

Первый фестиваль «Солено» прошел в ДНР. Фото: «Мой бизнес» ДНР

Среди интересных идей, рожденных на фестивале, - создание российского аналога гастрономического путеводителя «Мишлен».

- Новый гид станет ценным ресурсом как для местных жителей, так и для гостей региона, предоставляя информацию о лучших местах для отдыха и гастрономического опыта. Он поможет укрепить культурные связи внутри сообщества и создать привлекательный имидж республики как региона с богатым наследием и уникальной кухней, - отметила руководитель Центра «Мой бизнес» в ДНР Любовь Луговая.

Первый фестиваль «Солено» прошел в ДНР. Фото: «Мой бизнес» ДНР

На фестивале донецкий предприниматель Турал Вердиев поделился планами открыть в ДНР ресторан, в меню которого будут блюда донбасской кухни. Уже имея опыт управления несколькими успешными заведениями в регионе, он активно изучает традиционные рецепты для будущего проекта.

- Концепция ресторана должна быть креативной, - говорит Вердиев. - Чем больше видишь, чем больше развиваешься в разных направлениях, тем больше появляется желание создать крутой проект. Если это донбасский ресторан, он обязательно должен быть настоящим флагманом - необычным, ярким и запоминающимся.

А существует ли донбасская кухня? Ответ на этот вопрос попытался найти амбассадор ассоциации Chefs team Russia Михаил Синицын.

- Донбасская кухня существует и основывается, прежде всего, на местных продуктах - мясе и рыбе, - подчеркнул бренд-шеф на круглом столе «Событийная экономика» фестиваля «Солено». - У вас есть вкусная донбасская котлета, много местных продуктов. У кого-то рядом океан, у кого-то - река, а речная рыба здесь очень вкусная. Говорят, таранка у вас интересная есть. Рестораторам стоит давать шеф-поварам свободу в создании новых блюд, которые могут стать частью донбасской кухни. Рецепты можно находить повсюду - спросить у бабушки или мамы, и развивать эти традиции. Важно интегрировать их в современную гастрономию, наполняя новым смыслом и авторским исполнением.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.