Лето в стиле студенчества: Школьников из ДНР ждет насыщенная программа с экскурсиями и интерактивными занятиями

Школьники из ДНР участвуют в «Университетских сменах». Фото: Движение Первых

В этом году участниками профильной образовательно-туристской программы станут не менее 2,3 тысячи подростков из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - они побывают в ведущих педагогических вузах страны. Распоряжение о выделении финансирования на реализацию проекта подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

- Многим молодым людям такие смены помогают выбрать профессию и вуз, где они будут ее получать. Конечно, большое внимание там уделяется образовательным и культурным мероприятиям, - отметил премьер-министр.

Предстоящий сезон «Университетских смен» станет уже пятым по счету и будет проходить с июня по август. В программе примут участие подростки в возрасте от 14 до 17 лет, для которых запланировано около 20 смен на базе педагогических вузов Самары, Тулы, Волгограда, Перми и других городов. Основные темы смен посвящены истории, культуре и этнографии России. Ребята смогут посещать музеи и театры, участвовать в экскурсиях и интерактивных уроках.

- В течение смен подростки будут жить в университетских кампусах или общежитиях и смогут полностью погрузиться в атмосферу студенчества, познакомиться с процессом обучения и программами, пообщаться с преподавателями, - рассказали в правительстве России.

По данным Министерства просвещения России, в прошлом году участниками программы «Университетские смены» стали 1120 школьников из ДНР. Ребята посетили различные регионы страны - от Москвы до Грозного и Башкирии.

- Проект «Университетские смены» год от года демонстрирует свою эффективность, набирая все большую популярность среди школьников и студентов, - говорит министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - Став для ребят не просто форматом досуга, а настоящим погружением в историю России, приобщением к нашим традиционным духовным ценностям, он помогает укреплять единый культурный код нации.

