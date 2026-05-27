От репортажей с передовой до кадрового резерва страны

Александр Коц.

В подмосковной Мастерской управления «Сенеж» были подведены итоги масштабного федерального конкурса «Лидеры России. Политика». Из почти 17 тысяч претендентов, представляющих все регионы страны, победителями признаны 68 человек. В число лучших управленцев вошли военкор «Комсомольской правды», член Совета по правам человека Александр Коц и военный корреспондент Первого канала, член Центрального штаба Общероссийского Народного фронта и участница предварительного голосования «Единой России» в Госдуму от ДНР Ирина Куксенкова Ирина Куксенкова.

- Сначала я чисто из интереса решил поучаствовать, отвечая с дивана по интернету на вопросы по истории и управлению. И прошел полуфинал, - рассказал об участии в конкурсе Александр Коц. - А потом меня пригласили в Мастерскую управления «Сенеж», где накидали кучу заданий. Ощущение - как слепого котенка бросили в бассейн и плыви как хочешь! Это сразу затягивает. Я за три дня успел побывать и «министром ЖКХ, у которого прорвало трубу», и «бизнесменом», и «противником отстрела бродячих собак», а потом - «сторонником»...

Александр Коц с 1999 года работает корреспондентом «Комсомольской правды», специальный корреспондент отдела политики, отвечает за освещение военных конфликтов, природных стихий и других катаклизмов. Работал в Косово, Афганистане, на Северном Кавказе, в Ливии, Сирии, Египте, Ираке, Украине и Нагорном Карабахе. События в Донбассе освещает с 2014 года. С 17 ноября 2022 года Коц состоит в Совете по правам человека при президенте Российской Федерации.

Дипломы вручил первый заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко.

Ирина Куксенкова признается, что эта победа - не просто повод для гордости, но и серьезная ответственность:

- Незабываемый год обучения, ценные знания и навыки, уникальный опыт. Победа в конкурсе «Лидеры России. Политика», безусловно, ко многому обязывает. Это настолько высокая планка, что ежедневно нужно прикладывать еще больше усилий, чтобы соответствовать ей. Значит, работаем дальше еще усерднее, - отметила Куксенкова.

Военкор отметила, что этот знаковый этап в ее жизни поможет ей гораздо эффективнее заниматься общественной работой - в первую очередь, вопросами поддержки и помощи ветеранам СВО.

Победа военкоров в таком масштабном конкурсе подтверждает, что в кадровый резерв России сегодня входят люди, знающие ситуацию в стране не по отчетам, а на личном опыте в самых горячих точках.

СПРАВКА «КП»

Для участия во втором сезоне конкурса подали заявки более 16,8 тысяч человек. После дистанционного этапа в полуфинал прошли 292 участника, из которых 105 стали финалистами. Все они получили возможность учиться на программе «Мастер публичной политики» и работать с опытными наставниками из числа политических и общественных деятелей, руководителей из Администрации Президента и Правительства.

