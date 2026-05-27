Производство каркасных автобусов и новые застройщики: В ДНР привлекают новых инвесторов

Марата Хуснуллина оценил инвестиционный потенциал ДНР. Фото: glavadnr.ru

Корпорация развития Донбасса подготовила интерактивный стенд инвестиционного потенциала ДНР – это своего рода дорожная карта для инвесторов. Меню тач-панели ориентировано на потенциальных партнеров региона, а вся информация сгруппирована по разделам, среди которых – путь инвестора, меры государственной поддержки, лучшие практики инвестпроектов, которые уже реализованы в регионе либо находятся на стадии реализации.

С работой стенда глава региона Денис Пушилин ознакомил заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина и министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина. Также стенд посетил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Пушилин отметил, что форум в Казани открывает дополнительные возможности для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики региона с учетом преференций свободной экономической зоны и промышленного потенциала Донбасса.

- Это те меры поддержки, которые являются уникальными для региона. Это и свободная экономическая зона, и сопровождение инвесторов, которые к нам заходят, – сказал глава ДНР.

В рамках форума Денис Пушилин провел ряд встреч с потенциальными партнерами региона. Глава ДНР подписал соглашение о сотрудничестве с председателем совета директоров ООО «Донспецмаш» Сергеем Гусевым и меморандум о намерениях с директором по развитию спецзаказчика «Гор-Строй» Зелимханом Абдусаламовым.

- Из соглашений можем отметить подписание с «Донспецмашем». Это производство каркасных автобусов и специальной техники в Донецкой Народной Республике. Для нас это важно и перспективно с учетом запросов и в медицине, и в системе ЖКХ. И в целом, я думаю, мы сможем еще донастроить и определить то, где мы можем задействовать данную технику, произведенную в Донецкой Народной Республике, - отметил Денис Пушилин. - Второе, конечно же, все, что связано со стройкой. Для нас это теперь на долгие годы одна из основных отраслей. Нам много предстоит строить, восстанавливать, развивать наши муниципалитеты. Поэтому не могли не подписать соглашение еще с одним застройщиком – с «Гор-Строем», который также будет заходить с инвестиционным проектом.

Также были подписаны соглашения Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства с университетом «Иннополис» и Министерством промышленности и торговли ДНР с Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан.

