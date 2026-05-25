Один из шести в стране: В Донецке открыли скрининговый эндоскопический центр

Председатель Ассоциации работников здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев отметил, что это медучреждение уникально не только для нашего региона, но и для всей России в целом. На сегодняшний день в стране создано всего шесть подобных центров. Реализация проекта прошла в рамках народной программы Единой России.

Многие годами откладывают визит к врачу из-за страха перед неприятными процедурами вроде гастроскопии или колоноскопии. В новом центре об этих страхах можно забыть. Здесь оборудовано восемь кабинетов, способных ежедневно принимать до 80 человек. Общая мощность — до 180 исследований в день, и, что принципиально важно для комфорта пациентов, практически все они проводятся под медикаментозным сном.

Врачи центра работают с группой риска: это люди с хроническими воспалительными процессами в желудочно-кишечном тракте или доброкачественными новообразованиями. Система выстроена по принципу «одного окна». Пациент получает полный цикл помощи за один визит: от диагностики (гастроскопия, колоноскопия) до малых инвазивных операций — например, полипэктомии. При необходимости тут же берут биопсию и проводят исследование материала. После этого проводится консультация узкого специалиста, чтобы человек понимал, как действовать дальше, если нужно лечение.

Оснащение центра впечатляет. В центр поступил огромный арсенал оборудования, позволяющий следить за состоянием пациента в режиме реального времени и мгновенно реагировать на любые изменения.

- 265 единиц медицинского оборудования и медицинской мебели были приобретены для оснащения эндоскопического центра — наркозно-дыхательная аппаратура, аппараты ИВЛ, следящая аппаратура, станция центрального мониторирования, лаборатория с возможностью получения быстрого ответа, - перечислил Дмитрий Гарцев.

Председатель Ассоциации работников здравоохранения ДНР подчеркнул, что онкологические заболевания остаются в первых рядах в структуре смертности. Повысить качество жизни пациентов и сохранить их трудоспособность позволяют ранняя диагностика и своевременное лечение, поэтому в Республике при поддержке Единой России продолжат модернизацию онкологической службы.

