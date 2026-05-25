В ДНР создают полноприводный велосипед

Проект по разработке полноприводного велосипеда из ДНР вышел в финал Всероссийского конкурса. Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводит автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации по государственной программе «Спорт России». За шесть сезонов на конкурс было подано более 27 тысяч заявок. Его главная цель - выявлять, поддерживать и помогать масштабироваться ярким спортивным проектам.

В шестом сезоне призовой фонд конкурса увеличен: победители в пяти основных номинациях получат по полмиллиона рублей, а обладатель Гран-при – один миллион рублей. Также предусмотрены специальные награды от партнеров конкурса.

Одним из открытий этого сезона конкурса стал проект из Донецкой Народной Республики «АФРИКА 2Х2». Инициативе удалось дойти до финала и войти в число 34 лучших проектов со всей страны благодаря высокой оценке экспертного совета. В его состав вошли олимпийские чемпионы, лидеры спортивной индустрии, государственные деятели и признанные специалисты в области управления спортивными проектами, определил список финалистов. Конкуренция была серьезной - всего на конкурс было подано более шести тысяч заявок.

Цель проекта «АФРИКА 2Х2» - разработка новой категории всесезонного двухколесного транспорта с запатентованным полным приводом (2×2). Такое решение обеспечивает высокую проходимость на снегу, песке, грязи и льду там, где традиционная техника буксует.

Представитель проекта Денис Хохлов отметил, что изначально мало кто верил в разработку команды. Но теперь у проекта появился реальный шанс на реализацию.

- Следом, на базе велосипеда мы запустим в разработку полноприводный мотоцикл. Два ведущих колеса, две стихии, одна цель – изменить представление о двухколесном транспорте, - рассказывает Денис Хохлов. – Сегодня наш проект прошел в финал. Это результат упорства, инженерной мысли и поддержки, которую мы ощущали от Калининграда до Камчатки.

Проект ориентирован на спортсменов-экстремалов, организаторов внедорожных соревнований, туристические клубы, охотников и рыбаков, а также на государственные структуры (МЧС, МВД) и курьерские службы, которым нужна круглогодичная мобильность.

Авторы рассказали, что сама идея родилась еще более 12 лет назад, но реальный старт получила в 2023 году после вхождения ДНР в состав России.

Сейчас всех финалистов ждет новая образовательная программа, которая завершится защитой собственных проектов. Победители в каждой из номинаций и обладатель Гран-при будут объявлены в начале июня.

