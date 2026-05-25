Один в поле не воин: Педагоги из ДНР начали борьбу в командном этапе конкурса «Флагманы образования»

Все пять участников должны работать или учиться в одной организации. Фото: РСВ

На этот раз акцент сделан на командной работе: учителям, методистам и даже родителям из ДНР предстоит объединиться, чтобы вместе создать уникальные воспитательные проекты.

Главное правило конкурса в этом сезоне - «командная пятерка». Все пять участников должны работать или учиться в одной организации. Состав может быть самым разным: от классных руководителей и советников по воспитанию до студентов-практиков и активных родителей. Командам предстоит выбрать одно из пяти ключевых направлений: служение Отечеству, созидательный труд, сохранение исторической памяти, преемственность поколений или единство народов России.

Руководитель проекта Артем Миронов отметил, что сегодня в педагогике важен именно коллективный разум.

- Образовательный результат сегодня рождается не в одиночку, а в команде. Именно совместная работа педагогов, руководителей, наставников и родителей позволяет создать по-настоящему глубокое воспитательное событие. Дистанционный командный этап нашего конкурса – это проверка не только профессиональных компетенций, но и умения слышать друг друга, договариваться и действовать как единый механизм. Команды из Донецкой Народной Республики, как и их коллеги из других регионов, увидят: сильный коллектив способен превратить любую идею в живое, отзывающееся в сердцах событие, - сказал Миронов.

Прежде чем приступить к разработке проектов, участникам нужно пройти проверку на прочность. В шестом сезоне форматы оценки обновили: теперь эксперты смотрят не только на профессиональные знания, но и на критическое мышление, умение анализировать информацию и общую коммуникативную грамотность. Для руководителей и наставников предусмотрен отдельный тест на жизнестойкость.

Дистанционный отбор продлится до 3 сентября. По его результатам определят 600 лучших команд со всей страны, которые выйдут в полуфинал. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети» при активной поддержке Росмолодежи. Регистрация на новый сезон открыта на официальном сайте - flagmany.rsv.ru.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Индустриальный парк, авиастроение и переработка терриконов: В ДНР утверждены генпланы Донецка, Макеевки, Горловки, Снежного, Енакиево и Старобешево

В ДНР утвердили генеральные планы шести территориальных образований (подробнее)