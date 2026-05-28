Бойцы Росгвардии в ДНР осваивают высокоточные методы уничтожения беспилотников. Фото: max.ru/Rosgvard_DNR

В рамках повышения боевой готовности и совершенствования навыков личного состава сотрудники Росгвардии, участвующие в специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, разработали новый, высокоэффективный тренинг по обнаружению и уничтожению беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для проведения занятий в одном из подразделений Росгвардии был оборудован специализированный учебный класс. Его главная цель - отработка командных навыков в условиях, максимально приближенных к боевым, в части противодействия вражеским дронам.

- В одном из подразделений в Донецкой Народной Республике росгвардейцы оборудовали учебный класс для отработки командных навыков уничтожения БПЛА, - говорится в сообщении.

Для тренировки был разработан специальный тренажер. Он представляет собой систему из движущихся макетов целей, оснащенных датчиками, которые реагируют на лазерный луч и издают звуковой сигнал при имитации поражения.

В ходе тренировки, получив команду от руководителя, росгвардеец должен оперативно совместить линию прицеливания своей лазерной указки с целью, имитируя точный выстрел из автомата Калашникова образца 1974 года (АК-74). Подобная методика обучения позволяет бойцам отточить навыки ведения огня по целеуказанию наводящего, что критически важно для быстрой и эффективной нейтрализации современных угроз с воздуха.

- Такие занятия учат личный состав вести огонь по целеуказанию наводящего и сокращают время поражения воздушной техники противника, - подчеркнули в Росгвардии.

