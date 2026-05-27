История успеха в танце: Как растят таланты в студии ансамбля «Донбасс»

В стенах репетиционной базы Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» прошли ежегодные открытые уроки для воспитанников хореографической студии коллектива. В течение двух дней, 22 и 25 мая, юные артисты в присутствии руководства ансамбля, педагогов и родителей демонстрировали свои успехи, наглядно показывая достижения за прошедший учебный год.
В студии занимаются представители разных возрастных групп - от малышей до юношей и девушек, которые уже готовятся к выпуску. Для самих будущих артистов открытые уроки являются волнующим, но в то же время радостным событием, позволяющим увидеть свой прогресс и оценить результаты упорного труда.
Юные танцоры продемонстрировали мастерство исполнения элементов классической хореографии, которая является фундаментом для каждого артиста балета, а также народно-сценический танец в русском характере. Кроме того, были показаны яркие фрагменты хореографических композиций из богатого репертуара ансамбля «Донбасс».
Руководитель хореографической студии, заслуженная артистка ДНР Оксана Белая отметила значительный прогресс воспитанников. По ее словам, младшая группа успешно освоила основы классического танца, а ребята из средней и старшей групп продемонстрировали владение сложными элементами народной хореографии, показав существенный рост хореографического мастерства.
- Радуемся успехам, но на достигнутом не останавливаемся! - подчеркнула она.
Генеральный директор - художественный руководитель ансамбля «Донбасс» Ольга Горячева поблагодарила юных студийцев и их наставников, пожелав им не снижать темп и с таким же упорством и вдохновением продолжать работу в новом учебном году.
Хореографическая студия ансамбля «Донбасс» ведет свою историю с 70-х годов прошлого века. В своем нынешнем формате коллектив успешно работает с 2017 года. Воспитанники студии активно участвуют в крупных сольных концертах основного состава, выезжают на творческие фестивали и неоднократно занимали призовые места на престижных хореографических конкурсах. Среди недавних достижений - гастроли по Ивановской области, первое место на XXVI Всероссийском фестивале народного творчества «Самоцветы России» и участие в IV Международном детском культурном форуме в Москве. Наиболее одаренные выпускники студии получают возможность пополнить ряды основного состава прославленного ансамбля.
Набор в хореографическую студию ансамбля «Донбасс» осуществляется для детей в возрасте от 5 до 16 лет. Обучение проводится на бесплатной основе.
