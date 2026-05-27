История успеха в танце: Как растят таланты в студии ансамбля «Донбасс»

Юные таланты «Донбасса» блистали на открытых уроках. Фото: t.me/ans_donbass

В стенах репетиционной базы Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» прошли ежегодные открытые уроки для воспитанников хореографической студии коллектива. В течение двух дней, 22 и 25 мая, юные артисты в присутствии руководства ансамбля, педагогов и родителей демонстрировали свои успехи, наглядно показывая достижения за прошедший учебный год.

Юные таланты «Донбасса» блистали на открытых уроках. Фото: t.me/ans_donbass

В студии занимаются представители разных возрастных групп - от малышей до юношей и девушек, которые уже готовятся к выпуску. Для самих будущих артистов открытые уроки являются волнующим, но в то же время радостным событием, позволяющим увидеть свой прогресс и оценить результаты упорного труда.

Юные таланты «Донбасса» блистали на открытых уроках. Фото: t.me/ans_donbass

Юные танцоры продемонстрировали мастерство исполнения элементов классической хореографии, которая является фундаментом для каждого артиста балета, а также народно-сценический танец в русском характере. Кроме того, были показаны яркие фрагменты хореографических композиций из богатого репертуара ансамбля «Донбасс».

Юные таланты «Донбасса» блистали на открытых уроках. Фото: t.me/ans_donbass

Руководитель хореографической студии, заслуженная артистка ДНР Оксана Белая отметила значительный прогресс воспитанников. По ее словам, младшая группа успешно освоила основы классического танца, а ребята из средней и старшей групп продемонстрировали владение сложными элементами народной хореографии, показав существенный рост хореографического мастерства.

- Радуемся успехам, но на достигнутом не останавливаемся! - подчеркнула она.

Юные таланты «Донбасса» блистали на открытых уроках. Фото: t.me/ans_donbass

Генеральный директор - художественный руководитель ансамбля «Донбасс» Ольга Горячева поблагодарила юных студийцев и их наставников, пожелав им не снижать темп и с таким же упорством и вдохновением продолжать работу в новом учебном году.

Юные таланты «Донбасса» блистали на открытых уроках. Фото: t.me/ans_donbass

Хореографическая студия ансамбля «Донбасс» ведет свою историю с 70-х годов прошлого века. В своем нынешнем формате коллектив успешно работает с 2017 года. Воспитанники студии активно участвуют в крупных сольных концертах основного состава, выезжают на творческие фестивали и неоднократно занимали призовые места на престижных хореографических конкурсах. Среди недавних достижений - гастроли по Ивановской области, первое место на XXVI Всероссийском фестивале народного творчества «Самоцветы России» и участие в IV Международном детском культурном форуме в Москве. Наиболее одаренные выпускники студии получают возможность пополнить ряды основного состава прославленного ансамбля.

Юные таланты «Донбасса» блистали на открытых уроках. Фото: t.me/ans_donbass

Набор в хореографическую студию ансамбля «Донбасс» осуществляется для детей в возрасте от 5 до 16 лет. Обучение проводится на бесплатной основе.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спектакль «Ромео и Джульетта» Донецкого молодежного театра удостоен трех наград

Артисты Донецкого молодежного театра приняли участие в фестивале «Любовь, что движение солнце и светила» в Ростовской области (подробнее)