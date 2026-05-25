Финансовое долголетие: как пенсионерам защитить свои деньги

Современные пенсионеры - люди опытные и рассудительные, но стремительное развитие технологий нередко ставит их в тупик. Многие из них пользуются банковской картой лишь для снятия наличных, предпочитая расплачиваться бумажными деньгами. Хотя при соблюдении простых правил безналичные расчеты не только удобнее, но и безопаснее.

Рассказываем, как старшему поколению улучшить свою финансовую грамотность, чтобы не только быть уверенными в сохранности денежных средств, но и получать выгоду.

В магазинах лучше платить картой, а не наличкой

При оплате наличными есть риск получить неправильную сдачу или столкнуться с нехваткой разменных монет. Безналичный расчет исключает эти проблемы: вы подтверждаете точную сумму покупки.

Кроме того, многие торговые сети начисляют бонусы за безналичные платежи, которыми потом можно расплатиться в магазинах и аптеках Донецкой Народной Республики.

Не храните ПИН-код вместе с картой

Если карта утеряна, ее можно оперативно заблокировать, позвонив в банк - и средства останутся в сохранности. Но если нечестный на руку гражданин вдруг найдет ПИН-код рядом с пластиком, он успеет снять деньги до того, как вы заметите пропажу.

Никому не сообщайте ПИН-код и не поддавайтесь на уловки мошенников

На телефон пенсионерам могут приходить сообщения о блокировке карты или списании комиссии с просьбой перезвонить по указанному номеру. В таких случаях нельзя действовать импульсивно. Нужно взять карту, позвонить по номеру, указанному на ее обороте, и уточнить информацию у специалиста банка. Лучше лично посетить отделение.

КСТАТИ

Банки никогда не рассылают подобных сообщений и не просят клиентов сообщать конфиденциальные данные по телефону.

Переведите пенсию на карту

Каждый пенсионер может выбрать способ доставки выплат в момент оформления выхода на пенсию. Если удобнее получать деньги наличными, можно остановиться на доставке пенсии почтальоном на дом или самостоятельном получении денежных средств через кассу ближайшего отделения связи. Пенсионер вправе передумать спустя некоторое время или сразу перевести пенсию на карту банка.

При получении пенсии на банковскую карту имеются несколько преимуществ. Например, это существенно экономит время: не нужно ходить на почту или ждать почтальона в определенный день: деньги поступают на карту автоматически в назначенную дату. Для расчетов в магазине или на рынке не нужно носить кошелек с наличными. Достаточно приложить карточку к терминалу, чтобы списали деньги за покупки. А если все же понадобятся наличные - снять их через банкомат.

Надо также сказать, что пенсия поступает на карту независимо от места нахождения пенсионера. Можно уехать в другой регион, на дачу или к детям, не беспокоясь о получении денег.

Если пенсионер по состоянию здоровья или другим причинам не может лично получить пенсию, он вправе передать карту родственникам или другим лицам для снятия наличных в банкомате.

Получить консультацию по переводу пенсий, например, в офисах ВТБ в Донецкой Народной Республике можно по следующим адресам:

— г. Донецк, ул. Постышева, д. 83.

— г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 167.

— г. Донецк, ул. Артема, д. 104 В.

— г. Донецк, проспект Панфилова, д. 67.

— г. Донецк, ул. 230-й Стрелковой дивизии, д. 2 А.

— г. Мариуполь, пр-т. Ленина, д. 72.

— г. Мариуполь, ул. Артема, д. 51.

— г. Макеевка, ул. Ленина, д. 65, помещение 37.

— г. Енакиево, пр-т Горняков, д. 10, пом. 10б.

— г. Торез, ул. Пионерская, д. 9.

— г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 25.