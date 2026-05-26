В ходе боев противник понес значительные потери

Подразделения «Южной» группировки российских войск добились тактического продвижения в ДНР. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в результате успешных ударов по позициям ВСУ были улучшены занимаемые рубежи в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Малиновка, Николаевка, Новоселовка, Пискуновка и Рай-Александровка.

В ходе боев противник понес значительные потери: уничтожены более 170 военнослужащих, три бронемашины, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и одна станция РЭБ.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции после ударов по живой силе и технике ВСУ и нацгвардии в районах Белицкого, Василевки, Кутузовки, Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Новогригоровки, Райского, Сергеевки и Шевченко в ДНР, а также на территории Днепропетровской области.

На этом направлении противник потерял свыше 290 своих солдат, четыре бронемашины, семь автомобилей и два арторудия.

Подразделения группировки войск «Запад» также улучшили свои тактические позиции и ведут боевые действия в районе Сидорово (ДНР) и в Харьковской области.

Потери ВСУ в зоне ответственности этой группировки составили более 180 военнослужащих, три бронемашины и 23 автомобиля.

