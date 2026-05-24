За получением начисленной пенсии умершего родственника нужно обратиться в Соцфонд не позднее шести месяцев после смерти пенсионера.

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, когда после смерти пенсионера прекращается выплата пенсии в ДНР в 2026 году.

ПЕНСИЯ В ДНР В 2026 ГОДУ: КОГДА ПОСЛЕ СМЕРТИ ПЕНСИОНЕРА ПРЕКРАЩАЕТСЯ ВЫПЛАТА

В Соцфонде сообщили, что выплата пенсий прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем смерти пенсионера. К примеру, человек умер 5 мая, и пенсию ему начислят полностью за этот месяц. А вот все суммы, перечисленные после 31 мая, не должны оставаться на счету и подлежат возврату в Соцфонд.

Сведения о смерти пенсионера в Социальный фонд автоматически поступают из ЗАГСа. Однако, если человек умер в конце месяца, информация об этом может прийти после подготовки необходимых выплатных документов. Ведь они оформляются в месяце, предшествующем выплате пенсии. В результате на банковский счет умершего пенсионера могут ошибочно быть зачислены средства, не предназначенные для него.

Важно знать, что снятие таких сумм, кем угодно, включая наследников пенсионера, является незаконным и может повлечь за собой юридическую ответственность, в том числе уголовную.

ПЕНСИЯ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ ЖИТЕЛЯ ЕГО ПЕНСИОННУЮ ВЫПЛАТУ

Пенсию, которую пенсионеру начислили, но он не успел ее получить, выплатят членам его семьи. Но только тем, кто жил с ним вместе и был нетрудоспособным.

Это супруг и родители пенсионера, если они инвалиды или женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет. Также выплату вправе получить дети умершего, если они младше 18 лет или студенты, которые учатся очно, младше 23 лет.

Еще в списке получателей:

- внуки, братья или сестры, которые младше 18 лет или студенты-очники до 23 лет, если у них нет родителей, и содержал их умерший пенсионер;

- бабушка и дедушка, если они инвалиды или женщина старше 55 лет, мужчина старше 60 лет. При условии, что нет других лиц, кроме умершего пенсионера, которые по закону должны их содержать.

Для получения пенсии нужно обратиться в клиентскую службу отделения Социального фонда не позднее шести месяцев после смерти пенсионера. Если за ней обратились несколько членов семьи, деньги разделят между ними поровну.

Потребуется предоставить:

- свидетельство о смерти пенсионера;

- документы, подтверждающие родство с умершим человеком;

- адресную справку о проживании по одному адресу с умершим.

Если никто в течение полугода не обратился в Социальный фонд, то неполученная пенсия войдет в состав наследства.

ПЕНСИЯ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ ПОСЛЕ СМЕРТИ ВОЕННОГО ПЕНСИОНЕРА

Важно знать, что если умерший пенсионер получал военную пенсию (МО, МВД, МЧС и других силовых структур), то его родным нужно обращаться в пенсионный отдел ведомства, которое платило пенсию.

Неполученную пенсию смогут получить только члены семьи умершего, если они его хоронили. Это нужно подтвердить справкой о расходах на погребение. Если члены семьи похоронами не занимались, пенсию они получить не смогут. Неполученная пенсия становится частью наследства.

ПЕНСИЯ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

