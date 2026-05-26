Когда поднимали тело, никто не мог сдержать слез: пропавшего мальчика нашли на дне водоема, который появился только в этом году

Мальчишка был особенным ребенком в многодетной семье. Фото: КП-Пермь

Вечером 20 мая в селе Усть-Кишерть Пермского края пропал пятилетний ребенок. Сразу же местные жители организовали масштабные поиски. Сначала на берегу местного водоема обнаружили детские шлепанцы, и только позже водолазы подняли из воды тело мальчика.

МАМА ОТВЕРНУЛАСЬ ВСЕГО НА НЕСКОЛЬКО МИНУТ

Семья, где произошло несчастье, была многодетной. Старшая сестра погибшего Карина в беседе с корреспондентами «КП-Пермь» восстановила хронику рокового дня.

«Мы и сами не можем понять, как такое вышло», - признается девушка.

Ее самой в тот момент с семьей не было, так как она находилась на учебе. Приехала Карина уже вечером, когда брата нашли. Витя (имя изменено по этическим соображениям. – Ред.) был самым младшим из детей, ему было всего пять. В тот день мальчишка остался дома с мамой и старшими братьями и сестрами. Отец в этот момент находился на работе, он работает вахтовым методом.

Как утверждают в семье, мама всего на несколько минут вышла в огород, дверь при этом оставила открытой. Этим мгновением Витя и воспользовался, встал и незаметно убежал. Его хватились почти сразу, кинулись на поиски. Сначала звала только мать, потом на ноги поднялась вся деревня. В итоге нашли только шлепанцы у воды.

ВОДОЕМ ПОЯВИЛСЯ ТОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ

Когда прибыли спасатели, водолазы обследовали дно. Тело нашли довольно быстро. Когда его поднимали на поверхность, никто не мог сдержать слез.

По словам Карины, водоем находится на окраине села и образовался лишь в этом году. Он стал последствием сильного половодья.

«Раньше там была просто лужайка. А когда растаял снег, вода залила эту территорию. Говорят, что получилось очень глубоко», - говорит сестра погибшего.

От дома до этого места было идти минут десять. Семья утверждает, что Витя ни разу там не был и о существовании водоема не знал. Поэтому остались большие вопросы, зачем он туда пошел и что искал. Теперь причину его действий уже никто никогда не узнает.

ОСОБЕННЫЙ РЕБЕНОК

Погибший мальчик не был простым ребенком. В три года ему диагностировали аутизм второй степени. Он не говорил, но при этом был очень доброжелательным и контактным. Ходил в обычный детский сад, но группа у него была специальная. С ним ежедневно индивидуально занималась воспитательница.

Все знакомые семьи особенно отмечают его добрый характер. Поэтому родители отрицают версию, что он мог обидеться на кого-то из братьев или сестер, после чего на эмоциях убежать.

«У нас в семье все очень дружны. Он и дома, и в садике любил играть со всеми. Ходил в другие группы обниматься с ребятами – очень любвеобильный был. Ссоры – это точно не про него», - рассказывает его сестра.

В семье, пережившей трагедию, осталось пятеро детей. Как сообщили в СК по Пермскому краю, в настоящий момент заведено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». К чему приведет расследование, пока не очень понятно. По предварительным данным, смерть наступила в результате утопления, признаков насилия не обнаружено.

