К берегу с отдыхающими неожиданно прибило тело мертвого человека: это пропавший парень, которого искали вот уже 9 дней

В Ульяновской области завершились поиски 28-летнего Никиты Тулаева, который исчез в ночь на 10 мая. Спустя девять дней его тело случайно нашли местные дачники на берегу Юрманского залива – левого рукава Волги. Мужчину уже опознали. Теперь следователям предстоит установить точную причину смерти.

КАК ПРОПАЛ

Как сообщает «КП-Ульяновск», вечером 9 мая Никита вместе с женой Дарьей и друзьями находился на турбазе «Медвежий угол» в Чердаклинском районе. Компания собралась отметить юбилей старшего брата. После того как большинство гостей разъехалось, пара решила остаться ночевать на базе.

В какой-то момент между супругами вспыхнула ссора. О ее причинах, семья предпочитает не распространяться. По словам Дарьи, Никита сильно разозлился, выбежал на улицу и скрылся в темноте. При нем в тот момент не было ни телефона, ни документов, ни ключей от машины или номера. Жена посчитала, что сейчас он скоро остынет, придется в себя и вернется. Но часы шли, а мужа не было.

«Вокруг была сплошная тьма. Мы с друзьями обыскали ближайшую территорию, но ничего не нашли», - рассказывала Дарья.

Под утро женщина поехала в их квартиру в Ульяновске, так как посчитала, что Никита мог добраться туда. Однако дома его не оказалось. После нескольких часов ожидания она позвонила в службу спасения 112.

ПОИСКИ

Вскоре к поискам подключились полиция, волонтеры «ЛизаАлерт» и кинологи. Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось восстановить часть маршрута пропавшего.

Оказалось, пьяный Никита дошёл до соседней турбазы, где попытался затеять драку с охраной.

«Скорее всего, он уже не отдавал отчета в своих действиях. Хотел выплеснуть агрессию», - считает его жена.

Оттуда дебошира выгнали. По камерам видно, что мужчина направился в сторону города, но впереди у него был лес. В условиях темноты он вполне мог заблудиться и свернуть не туда.

Почти десять дней о судьбе Никиты ничего не было известно.

СТРАШНАЯ НАХОДКА

На днях отдыхающие из садоводческого товарищества в Юрманках, к своему большому ужасу, заметили на берегу залива тело неизвестного мужчины. По всем приметам это был Никита Тулаев. По предварительной версии, его прибило к берегу течением. Вероятно, он утонул несколькими днями ранее.

Пока следователи продолжают работать над версиями случившегося. Ничего не исключается. Это может быть как несчастный случай на воде, так и насильственная смерть. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В соцсетях тем временем появились соболезнования. Все знакомые характеризуют Никиту как отзывчивого и доброго человека.

«Мы жили по соседству. Очень жалко парня – спокойный, отзывчивый. Соболезнования родным», - написала одна из его знакомых.

