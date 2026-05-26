Решение о направлении на МСЭ принимает врачебная комиссия больницы после сдачи анализов и обследования. Фото: Архив АГ ДНР

В главном бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) рассказали, куда обращаться в случае отказа в направлении на экспертизу в ДНР в 2026 году.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ДНР В 2026 ГОДУ: КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ОТКАЗАЛИ В НАПРАВЛЕНИИ

В главном бюро МСЭ сообщили, что медико-социальная экспертиза проводится для установления степени ограничения жизнедеятельности гражданина, определения инвалидности, разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА).

Порядок процедуры следующий. Сначала гражданин обращается, как правило, в медицинскую организацию по месту жительства. После сдачи анализов и обследования врачебная комиссия больницы принимает решение о направлении на МСЭ.

Однако в некоторых случаях медорганизация может выдать заключение об отказе. Это может произойти, если, по мнению комиссии, у пациента отсутствуют основания для проведения МСЭ, или если предоставленные документы не соответствуют установленным требованиям.

Отказ врачебной комиссии можно обжаловать. Для этого нужно обратиться:

- в территориальный орган Росздравнадзора, если обжалуете решение государственной, муниципальной или частной медорганизации;

- в Росздравнадзор, если обжалуете решение федеральной медорганизации;

- к организации-учредителю, если обжалуете решение ведомственной медорганизации. Например, в МВД, если отказала клиника МВД.

В заявлении нужно обосновать, что не учла врачебная комиссия, и подтвердить это документами.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ДНР В 2026 ГОДУ: СРОКИ ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Напомним, что в конце 2025 года инвалидам ДНР продлили сроки прохождения переосвидетельствования и действие ранее выданных документов.

Так, срок действия документов в связи с установлением инвалидности, а также документов об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности и определении нуждаемости в соответствующих видах помощи, обеспечения или ухода, выданных до 1 марта 2023 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях или Украины, продлен:

- бессрочных документов — до 1 января 2028 года;

- документов со сроком действия до 31 декабря 2025 года — до 31 декабря 2026 года.

До 31 декабря 2027 года продлен период, на который установленные I, II или III группы инвалидности либо категория «ребенок-инвалид» признаются эквивалентными российским I, II и III группам инвалидности и категории «ребенок-инвалид».

До 31 декабря 2027 года продлен период, в течение которого медико-социальная экспертиза жителей воссоединенных регионов осуществляется с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации.

До 31 декабря 2028 года установление степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний будет осуществляться с особенностями и в порядке, определенном Правительством РФ.

Как изменились правила признания жителя инвалидом в ДНР в 2026 году

В главном бюро МСЭ рассказали о новом порядке формирования и выдачи документов о признании жителя инвалидом в ДНР в 2026 году