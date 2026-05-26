Чтобы установить кодовое слово, необходимо обратиться в клиентскую службу СФР. Фото: Архив ОСФР по ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, как жители могут через кодовое слово получить информацию в Соцфонде в ДНР в 2026 году.

УСЛУГИ СОЦФОНДА В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ЧЕРЕЗ КОДОВОЕ СЛОВО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ

В Соцфонде сообщили, что кодовое слово (секретный код) - это способ идентификации человека, с помощью которого можно получить информацию о назначенных выплатах по бесплатному номеру единого контакт-центра СФР: 8-800-100-00-01. Код используется для обеспечения безопасности и конфиденциальности информации, помогает защитить персональные данные гражданина, предотвратить мошенничество.

Если кодовое слово не установлено, то в контакт-центре можно получить консультацию только по общим вопросам пенсионного и социального законодательства.

Чтобы установить код, нужно обратиться с паспортом в клиентскую службу СФР и сообщить слово или фразу для вашей идентификации при звонках в контакт-центр.

После этого можно получать информацию по телефону без дополнительных визитов в клиентскую службу.

УСЛУГИ СОЦФОНДА В ДНР В 2026 ГОДУ: ПО КАКИМ ВОПРОСАМ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРАЩАЮТСЯ ЖИТЕЛИ

В Соцфонде отметили, что чаще всего жители ДНР обращаются по вопросам пересмотра и назначения пенсии по законам РФ, назначения и выплаты пособий семьям с детьми, установления ежемесячной денежной выплаты гражданам с инвалидностью, обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как получить консультацию в Соцфонде в ДНР в 2026 году: четыре способа

В региональном отделении СФР рассказали, каким образом жители могут получить консультацию в Соцфонде в ДНР в 2026 году (подробнее)