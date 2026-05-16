В ДНР из-за киевской агрессии погиб подросток, еще 10 человек ранены

Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР в результате киевской агрессии погиб подросток. Еще десять мирных жителей Республики, включая несовершеннолетнего ребенка, получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что в Шахтерске при детонации взрывоопасного предмета погиб подросток 2010 года рождения. Еще один ребенок 2013 года рождения получил ранения средней тяжести.

- Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего, - отметил Денис Пушилин.

Целый ряд атак с использованием беспилотников был зафиксирован на различных участках территории ДНР. На автодороге Донецк - Горловка в Ясиноватском муниципальном округе ударный дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в результате чего пострадал мужчина 1993 года рождения.

В Углегорске городского округа Енакиево атака вражеского БПЛА обернулась тяжелыми ранениями для женщины 1962 года рождения и травмами для мужчины 1976 года рождения.

Аналогичная атака дрона произошла на трассе Светлодарск - Дебальцево в городском округе Дебальцево. Там тяжело ранены женщина 1980 года рождения и мужчина 1960 года рождения, также пострадал мужчина 1992 года рождения.

В Горловке, в Центрально-Городском районе, сброс взрывоопасного предмета с БПЛА привел к ранениям трех мужчин 1997, 1998 и 1999 годов рождения.

Глава ДНР подчеркнул, что всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, и пожелал им скорейшего выздоровления.

В результате атак ВСУ были также повреждены жилой дом, объект гражданской инфраструктуры, один грузовой и три легковых автомобиля в Енакиево, Дебальцево и Горловке.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один человек погиб, девять ранены в результате атак БПЛА ВСУ в ДНР

В результате обстрелов ВСУ повреждены шесть домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, грузовой и два легковых автомобиля (подробнее)