При рождении ребенка единовременное пособие получает тот родитель, с кем он живет. Фото: Архив Минтруда ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, как в случае развода подтвердить проживание ребенка с одним из родителей для получения детских пособий в ДНР в 2026 году.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ПОСЛЕ РАЗВОДА ПОДТВЕРДИТЬ СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОДНИМ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ

В Соцфонде сообщили, что если родители не состояли в браке или уже разведены, то единовременное пособие при рождении ребенка получает тот родитель, с кем фактически живет ребенок.

В случае, когда родители разведены, совместное проживание ребенка и родителя подтверждается решением суда или нотариально заверенным соглашением родителей об определении места жительства ребенка.

Если родители не состояли в браке, то совместное проживание ребенка подтверждается автоматически сведениями Федеральной налоговой службы (ФНС) России о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания с родителем, который обратился за пособием.

Когда регистрация у ребенка отсутствует или не совпадает с указанной (например, живет с мамой, но прописан у папы или у бабушки), то нужно предоставить документы, подтверждающие совместное проживание ребенка с заявителем.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА В ДНР В 2026 ГОДУ: РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ

В Соцфонде сообщили, что единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка предоставляется всем семьям в ДНР независимо от уровня дохода и факта трудоустройства родителей.

Размер выплаты с 1 февраля 2026 года составляет 28 450,45 рубля. При рождении двух и более детей пособие выплачивают на каждого ребенка. При усыновлении ребенка от восьми лет, ребенка с инвалидностью или нескольких детей (братьев, сестер) выплата составит 217 384,58 рубля.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА В ДНР В 2026 ГОДУ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО, КУДА И В КАКИЕ СРОКИ ОБРАЩАТЬСЯ

Важно знать, что заявление следует подать в течение 6 месяцев с момента рождения ребенка. Получить выплату может один из родителей.

Если мама трудоустроена, то отделение СФР перечислит средства после ее обращения к работодателю с заявлением и оригиналом справки о рождении ребенка, выданной органом ЗАГС.

Если же мама не работает, то пособие по месту работы может получить папа.

В случае, когда оба родителя не работают, заявление подается в клиентскую службу ОСФР по ДНР или в отделение МФЦ. Благодаря цифровизации, эту выплату можно оформить онлайн на портале «Госуслуги».

На перечисление денег на банковскую карту отведено максимум 10 рабочих дней с момента, когда СФР получит сведения о рождении ребенка.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

