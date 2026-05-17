Российские войска продвигаются в ДНР, нанося ощутимые потери ВСУ

Подразделения российской группировки войск «Запад» продолжают активные боевые действия в районах Красного Лимана, Маяков, Святогорска и Сидорово в Донецкой Народной Республике, а также на территории Харьковской области.

Согласно данным Министерства обороны РФ, за минувшие сутки в зоне ответственности этой группировки войск ВСУ понесли потери, превышающие 170 солдат, а также были уничтожены 23 автомобиля, два артиллерийских орудия, станция РЭБ и станция контрбатарейной борьбы.

Тем временем подразделения «Южной» группировки войск продвинулись вперед, нанося удары по позициям ВСУ и территориальной обороны в районах Артема, Константиновки, Николаевки, Ореховатки, Рай-Александровки и Тихоновки в ДНР.

В ходе боев потери противника составили до 105 военнослужащих, три боевые бронемашины, 12 автомобилей и одно орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» успешно заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив живую силу и технику ВСУ и нацгвардии в районах Василевки, Доброполья, Новофедоровки, Святогоровки и Сергеевки в ДНР, а также в Днепропетровской области.

Общие потери украинских вооруженных формирований за сутки на этом направлении превысили 270 военнослужащих, девять бронемашин и 11 автомобилей.

