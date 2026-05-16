Темнота, ледяной бетон и животный ужас: как обычная прогулка превратилась для 13-летнего мальчика в жуткий кошмар

Мальчика спасли сотрудники Росгвардии. Фото: КП-Иркутск

Обычный майский вечер превратился в ад для 13-летнего Никиты из Иркутска. Подросток прямо на городской улице буквально провалился под землю, угодив в открытый люк. Темнота, ледяной бетон и животный ужас – вот что запомнил семиклассник, очнувшись на дне глубокой ямы.

КАК ВСЕ ПРОИЗОШЛО

Никита – обычный семиклассник, в свободное время рисующий картины. Все случилось 8 мая, накануне длинных выходных. Вечером после парнишка зашел к приятелю, дорога пролегала по улице Розы Люксембург.

«Мы шли по бровке тротуара, там шёл ремонт. Ни заборов, ни предупреждающих знаков. Под ногами земля, грязь. Вдруг поскользнулся и покатился прямо в люк. Все промелькнуло мгновенно, я даже сообразить ничего не успел. Только резкая боль в спине – это об стенку ударился», - рассказывает Никита журналистам «КП-Иркутск».

По словам мальчика, колодец был накрыт куском фанеры, которая не выдержала его веса. Школьник улетел вниз на несколько метров. Внизу сырость, холод и тьма. Но воды, слава богу, не было, иначе бы утонул.

ВЫТАЩИЛИ РОСГВАРДЕЙЦЫ

Друг Никиты сразу бросился на помощь.

«Он сразу крикнул: ты жив? Что болит? Сказал, что сейчас позовет взрослых», - вспоминает Никита. Ему оставалось только ждать, ничего сделать не мог. Попытался набрать «скорую», но пальцы не слушались. Единственное, что получилось – включить на телефоне фонарик, чтобы хоть что-то видеть в кромешной тьме. Подросток привстал, попробовал зацепиться за трубу, но самостоятельно выбраться не мог.

К тому же внизу дышать было очень сложно, он хватал воздух маленькими глотками. Но не плакал, хотя и было жутко страшно.

Его друг наткнулся на патруль Росгвардии и кинулся к ним. Вызвал врачей и набрал маме Никиты.

«Мне казалось, что я пробыл в колодце минут 10-15. Потом прибежали мужчины – оказалось, росгвардейцы. Они сначала успокаивали, потом спустили трос, но его не хватило. Второго тоже. Тогда я поставил ногу на трубу, другую – повыше, обмотал трос под мышками, и меня вытащили», - так мальчишку и спасли.

ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Наверху Никиту уже ждали врачи. Скорая доставила его в больницу. Его Мама приехала в слезах. Очень переживала.

Рентген показал трещины в позвоночнике, разрыв голеностопа и надрывы внутренних органов. Мальчика отпустили домой, но под строгий постельный режим. В школу, естественно, пока ходить не может

«Сказали, что полтора месяца нельзя на физкультуру и ничего тяжелого не поднимать. Друзья переписываются со мной в соцсетях. Пью обезболивающие каждый день», - говорит Никита. Сколько времени займет его лечение, пока неизвестно.

Тем временем Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Халатность». В рамках него допрашиваются сотрудники «Водоканала» и другие ответственные за содержание люка.

