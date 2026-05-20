«Даже у обезьян таких губ нет»: девушка добилась увольнения врача, которая оскорбляла ее из-за внешности во время медосмотра

Девушка считает, что все правильно сделала, но хотела бы личных извинений. Фото: соцсети

В Оренбурге разгорелся скандал вокруг врача одной из местных больниц. Пациентка пожаловалась на оскорбительные замечания терапевта – медик позволила себе критиковать внешность девушки, а именно ее увеличенные губы. Часть разговора пострадавшая сняла на телефон и выложила в интернет, чем вызвала нешуточную реакцию в соцсетях.

«ЗАЧЕМ ТЕБЕ ТАКИЕ ГУБЫ?»

Как сообщает «КП-Оренбург», автором видео оказалась 24-летняя Марьям А. По профессии девушка косметолог. В своих аккаунтах в соцсетях она активно продвигает косметические процедуры и довольно часто демонстрирует результат на себе.

В ночь с 8 на 9 мая Марьям попала в приемное отделение с сильным приступом желчной колики. Так она и попала на осмотр дежурного терапевта.

Уже на следующий день девушка опубликовала в соцсетях пост о том, что столкнулась с унижением. По ее словам, врач позволяла себе высмеивать губы пациентки, которые были гипертрофированы с помощью косметологических инъекций.

Вот как Марьям описала произошедшее:

«8 мая меня госпитализировали с приступом желчной колики. Около пяти часов я испытывала невыносимую боль, находилась в критическом состоянии, плакала и очень нуждалась в помощи. В момент обращения к терапевту в мой адрес звучали совершенно неуместные высказывания. Например, мне сказали: «Тебе стоит чаще смотреться в зеркало, потому что выглядишь ты ужасно».

Чтобы подтвердить свои слова, девушка опубликовала видеозапись, сделанную на телефон прямо на приеме. На ней слышно, как врач говорит: «Даже у обезьян таких губ нет, это некрасиво. Зачем тебе такие губы?»

«Я много раз просила ее остановиться, но она продолжала. Она полностью перешла границы дозволенного. Из-за боли я не могла защитить себя, поэтому и решила – лучше сниму происходящее на видео. Об этой истории я рассказала мужу, подругам, а потом меня поддержали подписчики. Они убедили меня не бросать это дело», - говорит обиженная девушка.

ВРАЧ СКАЗАЛА, ЧТО ЕМУ САМУ ОСКОРБЛЯЛИ

Ролик мгновенно разлетелся по соцсетям. Уже на следующий день медика отстранили от работы и предложили написать заявление об уходе по собственному желанию. Марьям с удовлетворением восприняла подобное развитие событий, записала по этому поводу еще одно видео и встретилась с заместителем главврача по лечебной части. Там ей подтвердили, что оскорбившая ее сотрудница больше не работает в клиническом центре.

Однако сама уволенный терапевт, которую зовут Елена Б., высказалась изданию ИА «Регнум», что пациентка выложила лишь «удобный для себя» фрагмент разговора. А вот, например, оскорбления со стороны самой пациентки в запись не попали. По ее словам, администрация больницы не стала детально разбираться в ситуации и даже не захотела выслушать вторую сторону.

«Я ни разу не оскорбляла врача. Даже в ответ на ее слова продолжала обращаться на «вы». Не скрою: я говорила ей: «Я бы посмотрела, как бы вы выглядели на моём месте» и «Вам самой не страшно в зеркало смотреться?». Вот и всё. Если в кабинете были камеры, то пусть потребует записи и докажет мои оскорбления», - возражает на эти слова Марьям.

Тем же временем администрация медучреждения принесла пациентке извинения, но сама девушка признается, что больше всего она хотела услышать их от обидчицы лично.

«Передо мной она так и не извинилась. Руководство сказало, что это уже невозможно, потому что она больше не работает в больнице. А я бы простила. Я не злопамятная, быстро отпускаю обиды и забываю», - заключила Марьям.

