«Наш город расцветает на глазах. Здесь уже во всю кипит жизнь»: Мариуполь отмечает День освобождения от украинских боевиков

В Мариуполе во всю кипит жизнь, а восстановленных объектов становится все больше

В результате боевых действий весной 2022 года Мариуполь был разрушен почти на 80 процентов. Сразу же после полного освобождения города стартовали активные работы по его восстановлению. К этому процессу присоединились более 16 регионов России, множество подрядчиков и тысячи строителей.

Уже через два года после старта работ Мариуполь преобразился. Благодаря этому примерно 200 тысяч человек вернулись в город, и его население составило более 320 тысяч.

Жизнь в городе стала постепенно возвращаться к своим прежним ритмам - Мариуполь стал оживать.

- Сейчас город не узнать, - говорит жительница Приморского района Светлана Клименко. – Посмотрите на эти дороги! Такого внимания им не уделялось никогда. Восстанавливаются дома, строятся новые жилые комплексы, набережные, парки, скверы! На душе тепло и радостно, когда наш Мариуполь расцветает на глазах. Здесь уже во всю кипит жизнь. Надеюсь, что город будет развиваться все больше и больше.

За эти годы при поддержке федерального и регионального центров в Мариуполе удалось полностью восстановить критическую инфраструктуру. Уже сегодня капитально отремонтированы свыше 120 километров городских дорог, особое внимание уделяется замене и восстановлению коммунальной инфраструктуры.

- В рамках специального инфраструктурного проекта и специального казначейского кредита восстановлено 53 километра тепловых сетей. Выполнена модернизация 53 котельных, - рассказали в администрации Мариуполя.

По данным на начала года, строители восстановили 29 школ и столько же дошкольных учреждений. К 2030 году их станет 50 и 62, соответственно. 100 процентов обучающихся охвачены горячим питанием.

В сфере культуры жителей округа приглашают 6 школ искусств, 8 библиотек, 6 музеев, филармония и Русский драматический театр. Продолжается активное восстановление культурных объектов и обновление их материально-технической базы.

В округе полностью восстановлены более 10 спортивных объектов, на многих ведутся активные ремонтные работы. Развивается и сфера здравоохранения - в Мариуполе работают 8 стационаров и 4 поликлиники, еще ряд объектов – в процессе восстановления.

- За всеми этими достижениями стоит самоотверженный труд тысяч специалистов, и в первую очередь самих горожан. Именно мы решаем, каким хотим видеть современный Мариуполь, - отмечает глава Мариуполя Антон Кольцов. - Для этого создаем Народную программу Единой России до 2030 года. В нее войдут предложения жителей, которые реализуем вместе. Мариуполь возрождается. Его будущее сегодня зависит от каждого из нас.

