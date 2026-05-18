В ДНР наращивают выпуск холодильников

Предприятие выпускает однокамерные и двухкамерные холодильники объемом от 55 до 355 литров.

Завод «Донфрост» в Донецке с 2016 года находится под управлением холдинга «Диорит». Предприятие производит бытовую технику под брендами Nord и Nordfrost. Здесь выпускаются однокамерные и двухкамерные холодильники объемом от 55 до 355 литров.

Мощности завода оценили первый заместитель председателя правительства региона Владислав Очнев вместе с министром промышленности и торговли Республики Гургеном Малхасяном.

- Особенности – замкнутый цикл производства сложной бытовой холодильной техники. Предприятие владеет собственной научно-конструкторской базой, с современным производством полного цикла, новейшими технологиями и оборудованием, - рассказал Очнев. - Производственная мощность позволяет обеспечить годовой выпуск продукции до 420 тысяч единиц при условии работы в две смены.

В начале года благодаря инвестиционному проекту была введена в эксплуатацию технологическая линия по производству панелей наружных дверей для изготовления холодильников и морозильников с современным дизайном, электронным блоком управления и с дисплеем на двери.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, предприятие продолжает наращивать производственные мощности и расширять ассортимент продукции. Этому способствует и то, что завод входит в реестр участников свободной экономической зоны и получает государственные преференции для развития. За счет этого создаются новые рабочие места и растут смежные производства.

Генеральный директор предприятия Константин Климов отметил, что у «Донфрост» большие планы на будущее.

- В этом году будут разработаны новые модели холодильников, и к ассортименту добавятся семь новых расцветок, - отметил он.

Отметим, предприятие стало участником Свободной экономической зоны еще в 2023 году. Сообщалось, что до конца 2027 года запланировано шесть этапов развития. Общий объем вложений составит порядка 137 миллионов рублей.

