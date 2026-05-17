Хор из Горловки спел в Новоафонской пещере

Выступление в пещере Нового Афона стало для архиерейского хора «Росток» особенным. Фото: Скриншот видео

Фестиваль объединил музыкантов, поэтов и художников из России и Абхазии, а его программа включала концерты, творческие встречи и выставки. Авторы идеи проведения мероприятия - руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов и виртуозный балалаечник, гитарист группы «Звери», лауреат премии Cannes Soundtrack Каннского кинофестиваля 2018 года Герман Осипов.

Особый интерес у гостей фестиваля вызвало выступление Молодежного архиерейского хора «Росток» из Горловки. Коллектив представил свое творчество в одном из самых уникальных и завораживающих мест Абхазии – Новоафонской пещере.

Семен Пегов рассказал, что многим участников хора было по 5–6 лет, когда в Горловке начались боевые действия.

- Это те дети, которые выросли, по сути дела, под бомбами, но при этом для них творчество и красота были превыше всего, - отметил руководитель проекта WarGonzo.

Уникальная акустика пещеры и пение хора создали неповторимую атмосферу, благодаря чему зрители смогли погрузиться в мир духовной музыки.

- Абхазия встретила нас с удивительным радушием. Ощущается незабываемое чувство единства среди прекраснейших гор и моря. Выступление в пещере Нового Афона стало для нашего архиерейского хора «Росток» поистине необычайным опытом, но переполнившие нас эмоции говорят сами за себя. Мы с нетерпением приняли участие в фестивале, - рассказала хористка «Росток» Дарья Дашина.

Также среди тех, кто принял участие в фестивале, Государственный оркестр народных инструментов им. О. Хунцария, дуэт саксофониста Сергея Головни и балалаечника Германа Осипова, певец и музыкант Алексей Булгаков.

