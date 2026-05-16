От развития вузов до возрождения туризма: Итоги визита вице-премьера России Дмитрия Чернышенко в ДНР

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ

Первой точкой маршрута вице-премьера России в ДНР стал донецкий молодежный центр «30/09». С 2026 года здесь работают секции «Движения Первых», платформы «Россия - страна возможностей» и общества «Знание», мультимедийный парк «Россия – моя история». На базе центра Дмитрий Чернышенко встретился с участниками патриотического форума «Народной Дружины» и проекта «Донбасс.Карьера».

- Мы будем выполнять поручения Президента Владимира Владимировича Путина и создавать условия, чтобы вы могли реализовывать свои многочисленные таланты, - отметил Чернышенко. - Этот центр – самый большой в нашей стране, великолепно оборудованный. Здесь собирается самая небезразличная, талантливая молодежь, те, кто нацелен на то, чтобы помогать и не жалеть себя. Уверен, что, отдавая самое дорогое, что у вас есть, – время, иногда рискуя здоровьем и даже жизнью, вы точно делаете правильный выбор.

Научный потенциал региона продемонстрировал Донецкий ботанический сад. Здесь в восьми лабораториях изучают более 7 тысяч видов растений. Ботсад является центром развития промышленной ботаники: например, здесь решают вопросы озеленения урбанизированных территорий. Результаты успешно внедрены в практику.

ПРЕОБРАЖАЮТ РОДНОЙ КРАЙ

В Макеевке вице-премьер посетил Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры. Визит начался с минуты молчания и возложения цветов к мемориалу в память о погибших студентах и преподавателях. Сегодня вуз переживает новый этап - он стал филиалом Московского государственного строительного университета, а в его корпусах начался масштабный ремонт. К 2027 году здесь восстановят восемь ключевых объектов.

- В следующем году у академии будет юбилей – 80 лет. На ваших плечах – огромная ответственность, чтобы не подвести товарищей, которые навсегда отдали свою жизнь и тех, кто продолжает бороться. И, конечно, не подвести вашего куратора – нашего главного строителя страны – Марата Шакирзяновича Хуснуллина, благодаря которому вы стали филиалом одного из самых престижных строительных вузов России – Московского государственного строительного университета. Это означает, что вам будут доступны самые современные технологии. Ребята, делайте все для того, чтобы вы оставались на Донбассе, созидали, приносили пользу Донецкой Народной Республике и всей стране, - сказал вице-премьер.

Уже сейчас студенты на практике преображают родной край, разрабатывая дизайн-проекты для реконструкции донбасских школ и стажируясь у ведущих специалистов отрасли.

В Волновахе Чернышенко посетил местный технологический техникум - кузницу кадров для строительства, сельского хозяйства, ИТ и автодела.

Особое внимание уделили сельхознаправлению. С прошлого года здесь работает образовательный кластер проекта «Профессионалитет». В проект уже включились такие гиганты, как «Мариупольская птицефабрика» и филиал «Кубаньпродэко», чтобы ребята могли практиковаться на реальном производстве. Дмитрий Чернышенко вручил учебному заведению сертификат на 1 миллион рублей — эти деньги пойдут на закупку современных учебников и методических пособий.

ДНР - В ЛИДЕРАХ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

В Мариуполе вице-премьер оценил, как восстанавливается социальная и туристическая жизнь города. Первой точкой стал детский сад №160 «Родничок». Зампред правительства осмотрел группы, музыкальный зал и столовую, а также пообщался с коллективом. Чернышенко вручил руководству дошкольного учреждения сертификат на 1 миллион рублей на развитие образовательной среды сада.

- Садик работает с 6:30, подстраиваясь под график родителей. На важность этого неоднократно обращал внимание наш Президент Владимир Владимирович Путин, - отметил Чернышенко.

Также Чернышенко проверил, как идет ремонт городского Молодежного центра. На него из местного бюджета выделили 63 миллиона рублей. Скоро здесь откроются киноконцертный и спортивный залы, медиастудия, коворкинги и даже специальное пространство для молодых семей.

Зампред Правительства подчеркнул, что ДНР сегодня - один из лидеров молодежной политики.

- Республика дважды побеждала в конкурсе «Регион для молодых». В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» она получила порядка 200 миллионов рублей на модернизацию молодежной инфраструктуры. Уверен, Молодежный центр в Мариуполе станет местом притяжения для ребят. Особая благодарность за волонтеров, за помощь участникам Специальной военной операции и их семьям. В добровольческую деятельность вовлечено почти 50 тысяч человек, - сказал Дмитрий Чернышенко.

Финальной точкой поездки стала гостиница «Чайка», которую вице-премьер посетил вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным. Отель восстанавливают в рамках государственно-частного партнерства. Денис Пушилин отметил, что развитие туристической отрасли в регионе невозможно без восстановления гостиничной сферы, а данный проект может стать примером нового уровня в предоставление гостиничных услуг.

