В ДНР выбрали лучшего почтальона

Анна Ротань. Фото: Личный архив

В России проходит Второй всероссийский конкурс «Земский почтальон – 2026». Региональные этапы конкурса уже завершены. Из 3076 участников были выбраны победители на местах в 87 регионах России.

В ДНР первое место заняла Анна Ротань из Донецка – почтальон отделения почтовой связи «Донецк 1».

- Ее профессиональная деятельность имеет особое значение, поскольку она обслуживает более 20 сел, пострадавших от агрессии ВСУ, - рассказали «Комсомолке» в «Почте Донбасса». - Анна Ротань проявляет исключительную самоотдачу, ежедневно отправляясь на освобожденные территории для выполнения критически важных задач: выплаты пенсий и социальных пособий, доставки почтовых отправлений и корреспонденции, а также обеспечения жителей необходимыми товарами.

С 4 мая стартовал этап народного онлайн-голосования на платформе «ВКонтакте» (можно проголосовать по QR-коду). По его результатам будут определены победители конкурса. Церемония награждения состоится в Москве 25-26 мая.

Анне 33 года. Она живет в Макеевке, работает в Донецке. Ее путь в профессию не был случайным, хотя специально на почтовика она не училась. Анна смеется, что она «почтовый ребенок»: мама прошла путь от сортировщика писем до начальника отделения, папа крутил баранку почтовой машины.

- Я с самого рождения, можно сказать, на почте. Знала всю специфику, бегала к маме на работу. Поэтому, когда в 18 лет пришло время выбирать, ноги сами привели сюда, - вспоминает Анна.

Изначально она хотела стать оператором, но вакансии не было. Предложили пойти «в поле» - почтальоном. С тех пор прошло 15 лет, а она все так же в пути.

Работа почтальона сегодня — это не только газеты и квитанции. На освобожденных территориях, в Селидово и Курахово, почтальон - это и вестник, и кормилец, и штатный психолог.

- Люди там оказались в тяжелейшей ситуации. Они ждут не просто пенсию или корреспонденцию, они ждут живого человека. Радуются, когда я приезжаю. У каждого свои беды, свои истории. Садишься и слушаешь — как психолог, все через себя пропускаешь, стараешься хоть добрым словом помочь, - делится Анна.

Конечно, работа физически тяжелая. Восьмичасовой рабочий день «на ногах», огромный километраж и любая погода: и проливной дождь, и зимний холод. Но именно в холода Анна чувствует самую сильную отдачу. Бабушки на участках встречают ее как родную внучку: тянут в дом, пытаются напоить горячим чаем, угостить тортиком или даже усадить обедать. Эта искренняя доброжелательность - лучшая награда за усталость.

Анна говорит, что первые поездки на освобожденные территории забыть невозможно. Разбитые дороги, остовы сгоревших машин, воронки в человеческий рост и выжженная земля.

- Когда ехала в первый раз, страх, конечно, был. Сердце сжималось. Но стоило увидеть людей, которые тебя ждут, которые буквально светятся, когда ты заходишь во двор... Страх просто исчез. Теперь, когда еду туда снова и снова, я об этом уже не думаю. Я знаю, что там меня ждут, - признается Анна.

