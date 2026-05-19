Артефакты с «Азовстали»: В Донецк переданы уникальные экспонаты, спасенные из разрушенного музея мариупольского завода

Экспонаты вернулись домой и займут достойное место в музеях. Фото: РВИО

Во время одной из гуманитарных поездок в Донбасс глава смоленского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Дмитрий Самохвалов нашел в руинах заводского музея уникальные фотографии и документы советской эпохи. Участники миссии аккуратно собрали все уцелевшее, чтобы сохранить летописи трудовой Славы завода «Азовсталь» будут сохранены для потомков.

Экспонаты вернули домой по инициативе председателя общества Ростислава Мединского. Спасенные ценности доставил в Донецк заместитель начальника Управления Президента России по государственной политике в гуманитарной сфере, зампредседателя РВИО Николай Овсиенко.

Экспонаты вернулись домой и займут достойное место в музеях. Фото: РВИО

Коллекция получилась внушительной: здесь и портреты рабочих 60–70-х годов, и старые альбомы с кадрами из цехов, и мемуары ветеранов, и даже комсомольская летопись завода середины прошлого века. Но самыми ценными считаются снимки тех заводчан, кто прошел Великую Отечественную войну.

Николай Овсиенко особо выделил одну из находок - оригинал государственного указа о признании заслуг комбината:

– Уникальность некоторых экспонатов безусловна. Здесь мы привезли подлинник грамоты Президиума Верховного совета СССР о награждении Ждановского металлургического завода им. Орджоникидзе орденом Трудового Красного знамени. «Азовсталь» с честью после 1966 года носила звание ордена Трудового Красного знамени. Это героическая история, история трудового подвига, история ратного подвига, - подчеркнул он.

Экспонаты вернулись домой и займут достойное место в музеях. Фото: РВИО

Министр культуры ДНР Михаил Желтяков сообщил, что пока артефакты будут храниться в Донецком краеведческом музее, но позже их распределят так, чтобы история была доступна всем:

– Изучив все материалы, фотографии, артефакты, которые получены, мы их сможем систематизировать, часть отдать в Мариупольский краеведческий музей, потому что их история, им тоже нужно иметь экспонаты. Часть экспонатов, которые связаны с трудовой доблестью, будут перемещены в экспозиции Музея трудовой доблести. Экспонаты, связанные с Великой Отечественной войной, будут предоставлены в Музей истории Великой Отечественной войны, – отметил Михаил Желтяков.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.