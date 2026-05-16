Город новых горизонтов и больших строек: Сергей Кириенко посетил Мариуполь

Сергей Кириенко посетил Мариуполь. Фото: Администрация Главы ДНР

В приморской столице республики продолжаются масштабные строительные и восстановительные работы. Особое внимание уделяется возведению современного жилья. Параллельно ведется активное обновление и развитие социальной инфраструктуры - школ, детских садов и медицинских учреждений. В городе открываются и современные спортивные комплексы.

На стадионе «Западный» кипит спортивная жизнь. Фото: Администрация Главы ДНР

Так, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в ходе рабочего визита в Мариуполь посетил стадион «Западный», который после реконструкции в прошлом году был открыт главой государства Владимиром Путиным по видеосвязи.

- Это один из лучших стадионов в Мариуполе, - сказал тогда Президенту директор спортивного комплекса «Лидер» Дмитрий Четвериков. - Он находится в густонаселенном районе. Здесь есть четыре дополнительные площадки: для волейбола, баскетбола, воркаута и мини-футбола. Стадион расположен в шаговой доступности от общеобразовательных школ. Мариупольская спортивная общественность говорит вам огромное спасибо за такой подарок.

Детский сад восстановят к 2027 году. Фото: Администрация Главы ДНР

В 2026 году в Мариуполе открылся четвертый с момента освобождения города сезон детского яхтенного спорта. С наступлением уверенного весеннего потепления городской пирс запестрел красивыми парусниками. Сергей Кириенко также побывал и на водноспортивном комплексе «Парус».

- Видим большие перспективы в модернизации водноспортивного комплекса «Парус» и развитии здесь центра морских видов спорта: гребли на байдарках и каноэ, морского многоборья, парусного спорта, - рассказывает глава ДНР Денис Пушилин. - Дети в «Парусе» начинают тренироваться с юных лет, а морское многоборье востребовано среди учащихся Нахимовского училища. По сути, это полноценная подготовка военного моряка.

Также первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ вместе с руководителем региона осмотрели здание детского сада №49 в Мариуполе.

- Здание повреждено в результате прямых попаданий снарядов ВФУ. Нарушена кровля, отсутствует остекление, частично разрушена кладка несущих стен, - говорит Пушилин. - В планах вернуть дошкольное учреждение к жизни уже в 2027 году. Детский сад расположен в центре активно застраивающегося жилого микрорайона и будет востребован при сдаче новых домов.

