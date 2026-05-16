В ДНР появится курорт премиального уровня

В Республике множество мест, которые могут стать точками притяжения для сотен тысяч путешественников. Один из ярких примеров - Азовское море. Здесь сочетаются благоприятные климатические условия, живописная природа и лечебные ресурсы. Поэтому проектировщики Единого института пространственного планирования (ЕИПП) РФ предлагают к 2045 году создать между селами Безыменное и Широкино Новоазовский туристско-рекреационный кластер, который будет соответствовать самым высоким стандартам премиальных курортов.

- Центральными элементами туристско-рекреационного кластера станут многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с благоустроенной общественной зоной для проведения массовых мероприятий, крытый универсальный зал, аквапарк, а также авторская винодельня с полноценной инфраструктурой для гостей, - отмечают проектировщики.

Особое внимание планируется уделить размещению гостиниц и апартаментов уровня 4-5 звезд, строительству коттеджей и современных глэмпингов. Общий номерной фонд кластера составит 14 тысяч номеров.

- Кроме того, запланировано создание комплексных туристических маршрутов, которые объединят экологические тропы с объектами культурно-познавательного значения, - добавили в ЕИПП. - Территория округа войдет в состав регионального автомобильного маршрута по ДНР, а также подключится к перспективному единому водному маршруту, который соединит республику, Запорожскую и Херсонскую области.

КСТАТИ

В восьмом сезоне Всероссийского образовательного проекта «Моя река» для конкурсной работы были выбраны восемь площадок, среди которых - уникальный микрорайон «Боссе» в Донецке. Через его территорию проходят две реки - Кальмиус и Дурная. Этот участок представляет собой изолированное природное пространство, расположенное между промышленными зонами и жилыми кварталами. Разработкой предложений по благоустройству прибрежной зоны занимаются студенты из 36 вузов страны.

- Перед участниками конкурса стоит амбициозная задача: создать концепцию развития прибрежной территории микрорайона «Боссе», которая позволит превратить это природное пространство в связующую природную артерию для жилых районов, создать комфортную среду для отдыха и прогулок, а также сохранить историческую идентичность места, - отметили в ЕИПП.

