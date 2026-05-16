Победа всегда была и всегда будет за нами

На трибуне рядом с Владимиром Путиным - ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов (слева), Герой России, участник СВО Леонид Рыжов (справа). На втором плане: Герой России Людмила Болилая.

На Красной площади Президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин в присутствии иностранных гостей принял парад Победы. Глава государства обратился к ветеранам, военнослужащим и всем россиянам. Президент подчеркнул, что подвиг поколения победителей вдохновляет сегодня воинов, участвующих в специальной военной операции, и выразил уверенность, что победа будет за Россией. А поздним вечером 9 Мая Владимир Путин провел пресс-конференцию и на ней сделал ряд важных заявлений.

«ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ - ДЕЛО ЧЕСТИ»

Выступление на Красной площади Владимир Путин начал с поздравлений. Он назвал 9 Мая «нашим священным, светлым и самым главным праздником». Президент России подчеркнул, что мы отмечаем его с гордостью и любовью к стране, с пониманием общего долга - защищать интересы Родины.

- Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас - дело чести, - сказал глава государства.

«СОВЕТСКИЙ НАРОД СПАС МИР»

Владимир Путин напомнил, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою Родину и весь мир, вернул суверенитет государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией и стали соучастниками ее преступлений.

- Нацисты планировали захват страны, уничтожение культуры, геноцид всего многонационального советского народа. Для этого были собраны силы по всей Европе. Казалось, стратеги учли все, - сказал лидер России. - Кроме одного - того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине - это высшая правота, способная сплотить миллионы людей.

«СУДЬБУ СТРАНЫ ВЕРШАТ ЛЮДИ»

Главнокомандующий объявил минуту молчания в память о павших в боях, о замученных в оккупации и плену, о погибших от голода в блокадном Ленинграде. А затем обратился к участникам специальной военной операции:

- Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И, несмотря на это, наши герои идут вперед.

Владимир Путин отметил, что рядом с воинами - рабочие, конструкторы и ученые, которые создают передовое вооружение и разворачивают массовое производство.

- Но, как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное - судьбу страны вершат люди: бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители - все граждане России!

«У НАС ОБЩАЯ ЦЕЛЬ»

Залог успеха, по словам президента, - наша моральная сила, отвага, сплоченность и способность выдержать любые испытания.

- У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в Победу. Она куется и на поле боя, и в тылу.

В завершение речи глава государства напутствовал и воинов, и гражданских - всех жителей страны, объединившихся ради общего блага:

- Твердо уверен, что наше дело - правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами! Слава народу-победителю! - завершил речь Президент России под троекратное «ура!» военных.

В ПАРАДНОМ СТРОЮ

По брусчатке Красной площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск, а также ветераны и участники специальной военной операции, в их числе 17 Героев России и 83 кавалера ордена Мужества.

И впервые в истории в параде участвовал расчет войск беспилотных систем РФ - символ новой эпохи в военном деле.

Элитные кадры Российской армии увидели почетные гости парада: ветераны Великой Отечественной войны, спецоперации, а также лидеры Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Словакии и других стран.

ПОЧЕМУ НЕ БЫЛО ТЕХНИКИ НА ПАРАДЕ?

- Мы приняли решение, что в этом году обязательно будем проводить праздничные мероприятия, - заявил Президент России. - Но без демонстрации военной техники. И не только по соображениям безопасности, но прежде всего потому, что Вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции.

НА УКРАИНЕ ВСЕ ИДЕТ К ЗАВЕРШЕНИЮ

- С нами руками украинцев воюет так называемое - я так думаю - глобалистское направление западных элит, - сказал глава государства. - Они, конечно, хорошо устроились, спровоцировали этот конфликт.

Президент заметил - несмотря на то, что Европа до сих пор продолжает накачивать Киев оружием, есть ощущение, что что-то медленно меняется...

- Я думаю, что на Украине дело идет к завершению. Они ждали сокрушительного поражения России. Не получается. А потом уже залезли в эту колею и вылезти из нее никак не могут. Вот в чем проблема. Хотя умные люди, безусловно, там есть. Надеюсь, что эти политические силы постепенно будут возвращаться к власти.

Отвечая на вопрос, почему Евросоюз запрещает советскую символику в День Победы, Владимир Путин сказал:

- Чем сильнее будет Россия, тем быстрее это будет сходить на нет.

Я считаю, что это проявление реваншизма со стороны тех самых глобалистских западных элит. В течение шести месяцев все должно было бы, по их мнению, развалиться. Предприятия должны были встать, банковская система должна была бы перестать работать, миллионы людей должны были оказаться на улице.

Но сейчас, когда приходит понимание, что лучше искать пути возобновления нормальных отношений, лучше переходить к каким-то договоренностям, взаимоприемлемым договоренностям... И чем раньше это произойдет, тем лучше. И для нас, и, в данном случае, для европейских стран.

ТАЙНОЕ ПОСЛАНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО

Спросили журналисты у Владимира Путина по поводу послания Зеленского - его на встрече 9 мая должен был передать премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Президент только покачал головой. К сожалению, ничего нового.

- Как бы особого послания там и не было. Просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона и господин Зеленский готовы провести личную встречу. Ну что можно сказать? Мы никогда не отказывались. Не я предлагаю встречу, а если кто-то предлагает - пожалуйста, пусть приезжает в Москву, мы встретимся.

Путин добавил - можно встретиться и в другой стране. Но это уже должна быть не просто встреча, а подписание окончательной редакции мирного договора.

- Потому что мы знаем, что такое переговоры, я это лично проходил в Минске. Можно часами разговаривать днем и ночью, без толку. Нужно, чтобы специалисты поработали, чтобы договоренности были полностью согласованы, - объяснил Президент России.