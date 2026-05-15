С 18 по 24 мая Донецк ожидает всплеск культурной активности. Городские культурные учреждения подготовили для жителей и гостей города разнообразную программу. Их ждут зрелищные спектакли, чарующие концерты, увлекательные выставки в музеях и красочные цирковые представления. Такая палитра событий гарантирует, что каждый найдет себе занятие по душе. А наша афиша мероприятий поможет вам грамотно спланировать выходные.

ДОНБАСС ОПЕРА

22 мая в 17:00 - концерт в одном отделении «Золотой век русского романса», 16+

23 мая в 15:00 - опера-пародия в одном действии «Пирам и Фисба», 12+

Пирама и Фисбу часто называют античными Ромео и Джульеттой, ведь их судьбы во многом схожи…

Перед гостями разыгрывается премьера спектакля «Пирам и Фисба», которая тут же обсуждается ими. И действительно - зрителей есть чем удивить!

24 мая в 15:00 - концерт в одном отделении «Александр Вертинский. Под маской Пьеро», 16+

ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.М.БРОВУНА

22 мая в 17:00, 23 мая в 15:00, 24 мая в 15:00 - «Голубая камея», 12+

Она с достоинством демонстрировала свое благородное происхождение. О ее красоте и грациозности слагали легенды, а ее возлюбленным стал сам граф Орлов! Но кем на самом деле была эта пленительница мужских сердец, обладательница голубой камеи с императорским вензелем, называвшая себя княжной Таракановой? Прослыв знатной авантюристкой, заявившей о своих правах на престол, она стала одной из самых загадочных личностей в истории, в чьей судьбе тесно переплелись жизненная правда и художественный вымысел. События времен Екатерины II погружают зрителей в придворную жизнь России второй половины 18 века, полную заговоров и интриг, любовных страстей и предательств, надежд и трагедий, в центре которых - сила и власть великой императрицы!

22 мая в 17:00 - «Зимы не будет», 16+

Ради семьи можно совершить невозможное - даже изменить законы природы. Для этого не нужно быть волшебником. Можно даже не быть человеком, а ходить на четырех лапах. Главное - иметь чуткое сердце и каплю доброты в душе. Эта трогательная история Виктора Ольшанского об утратах и одиночестве, истинной дружбе и человеческой черствости, всепобеждающей вере в завтрашний день и умении прощать. Это прививка от равнодушия. Ведь иногда зима - не время года, а состояние души. Зимы не будет, пока в каждом сердце будет гореть огонь любви, добра и заботы.

23 мая в 12:00 - «Пока она умирала», 12+

Заходите. Вы наверняка бывали в таких семьях. Здесь десятилетиями ничто не меняет привычного хода обыденной жизни, а главная драгоценность - книги. По вечерам их читают вслух и сетуют о том, чего не вернуть и не изменить. Так и существуют в ожидании счастья, а оно в это время проходит мимо. А если найти смелость и разрешить себе поверить, что чудо любви возможно? Череда неслучайных случайностей в легкой, наполненной остроумными диалогами и неожиданными сюжетными поворотами истории о том, как важно открыть свое сердце навстречу счастью.

23 мая в 12:00 и 15:00 - «Развод с оркестром», 16+

Как освежить семейную жизнь? Иногда в бытовой рутине критически не хватает пары-тройки бодрящих истерик, маленького развода и армии советчиков, которые точно знают, как вам жить. Записывайте план: просыпаетесь в три часа утра (в единственный выходной жены), собираетесь на рыбалку и тут же выясняете, кто в доме главный. А если к делу подключится опытная теща, партийный авторитет и почти настоящий кандидат наук - считайте, вам несказанно повезло! Ваша семейная лодка идет ко дну, а шумный оркестр сторонних мнений заглушает ваш внутренний голос. И все бы ничего, если бы вы действительно хотели расстаться, а не задавались вопросом: «А нужно ли это вам?»

24 мая в 15:00 - «Плохие девчонки», 18+

То, чего вы никак не ожидаете, обязательно произойдет. Вот только все ли средства хороши в погоне за мечтой? Та ли это мечта, за которой необходимо гнаться? И зачем судьба свела вместе трех совершенно разных женщин, которые никогда бы не познакомились, если бы не одно странное событие. Впрочем, порой нужно рискнуть и ввязаться в авантюру, чтобы найти то, ради чего стоит жить. Хотя, подождите-ка. А что же в шкафу у каждой из них? На все эти вопросы вы узнаете ответы, посмотрев спектакль «Плохие девчонки» по одноименной пьесе Ольги Степновой.

ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

20 мая в 16:00 - «Гармония света, весны и любви...», 12+

Струнный ансамбль «Дива-квартет»

В программе:

В.А. Моцарт - «Маленькая ночная серенада», «Дивертисмент» № 1 (Ре мажор)

С.С. Прокофьев - «Гавот» из «Классической симфонии», «Монтекки и Капулетти» («Танец рыцарей») из балета «Ромео и Джульетта»

21 мая в 16:00 - «Джаз в аметистовом», 12+

Джаз-фанк-бэнд «CRUISE СONTROL»

В программе: джазовые стандарты в оригинальных аранжировках

22 мая в 16:30 - большой оркестр «Ступайте ж к нам, вас Русь зовет!», 12+

Донецкий академический симфонический оркестр имени С.С. Прокофьева

В программе произведения Н. Чикина, С. Прокофьева, А. Клейна, Н. Римского-Корсакова, А. Танонова, М. Балакирева, В. Малаховской

Проводится в: Центр славянской культуры

23 мая в 12:00 - «Место встречи изменить нельзя», 12+

К 90-летию со дня рождения Станислава Говорухина

Элеонора Шавло, заслуженная артистка России

Светлана Ольховиченко, заслуженная артистка Украины

Лауреаты международных конкурсов: Ольга Маренич, Дмитрий Читах, Дмитрий Девотченко, Константин Шатохин, Ольга Хомутова

В программе: В. Высоцкий «Вершина»; В. Высоцкий «Песня о друге» из к-ф «Вертикаль»; Е. Крылатов «Бабий век» из к-ф «Женская логика»; В. А. Моцарт - концерт. 2 часть; Дж. Гершвин «Колыбельная Клары»; И. Дунаевский «Звать любовь не надо», Д. Дассен «Salut» (из х/ф «Асса») и др.

23 мая в 15:00 - «Крибле, крабле, бумс!», 6+

Литературно-музыкальная программа по произведениям Ганса Христиана Андерсена.

В исполнении вокалистов филармонии прозвучат замечательные песенки к сказкам Андерсена «Свинопас», «Новое платье короля», «Оловянный солдатик», «Калоши счастья» и многие другие.

24 мая в 13:00 - «Степкина любовь», 12+

Литературно - музыкальная композиция по творчеству Василия Шукшина

В программе прозвучат: «России милый уголок» муз. Ю. Зацарного, сл. Е. Шевелевой, «Ой, цветет калина» муз. И. Дунаевского, сл. М. Исаковского, «Хвастать, милая, не стану» муз. Б. Мокроусова, сл. Фатьянова, русские народные песни и многое другое.

24 мая в 16:00 - «Хиты 2000-х», 12+

Молодежный оркестр народных инструментов

В программе песни российских исполнителей и групп: Леонид Агутин - «Аэропорты», Валерий Меладзе - «Красиво», группа «Блестящие» - «Сказки», группа «Звери» - «До скорой встречи», Николай Носков - «Это здорово».

Проводится в: Центр славянской культуры

ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

22 мая в 17:00 - премьера. Спектакль «Хочу купить вашего мужа», 16+

М. Задорнов. Куплю вашего мужа. Срочно. Бюджет неограничен.

Как бы вы отреагировали, если бы в вашу дверь постучала стильная, уверенная в себе женщина и предложила... купить вашего мужа? Сначала вы бы подумали, что это шутка. Потом - что это оскорбление. Но когда сумма на чеке становится просто астрономической, гнев сменяется удивлением, а затем... а затем начинается самое интересное. Спектакль «Хочу купить вашего мужа» - это блестящая комедия положений, которая держит в напряжении с первой до последней минуты. Это история о любви, ревности, женской хитрости и мужской... ну, мужской логике.

23 мая в 11:00 - проект «Театр и К» спектакль «Кто играет лучше?», 3+

Интерактивное музыкальное представление «Кто играет лучше?» по произведению В. Викторова. Знакомимся с русскими народными музыкальными инструментами, профессией дирижера и выясняем, что нужно для слаженной игры целого оркестра. И кто же все-таки играет лучше: ложки, трещотка, гусли или рожок?

23 мая в 15:00 - спектакль «Гроза», 16+

Центральные персонажи спектакля, поставленного режиссером Олегом Александровым по пьесе Александра Островского «Гроза», - это представители двух семей, живущих в вымышленном автором городе Калинове. Их главы - властные и лицемерные люди, которые тиранят близких, требуя к себе уважения. Основу их жизни составляют угодливость, лицемерие и злоба. И только главная героиня Катерина в силу своего честного и цельного характера способна поколебать их построенный на ханжестве и фальши мир.

24 мая в 11:00 - спектакль «Кошка, которая гуляла сама по себе...», 6+

Хотите узнать, почему Кошка не стала служить человеку, как Собака или Лошадь? Почему она гуляет сама по себе и приходит в дом только тогда, когда ей захочется? На сцене оживет волшебная история по мотивам сказки Киплинга: дикие звери, которые решают подружиться с человеком; хитрая и независимая Кошка, которая ставит свои условия; веселые приключения и мудрые уроки.

24 мая в 16:00 - французская комедия в 2-х действиях «Ах, уж эти парижане!», 18+

Это комедия по мотивам пьесы «Ох, уж эта Анна!» французского драматурга Марка Камолетти. В богатом доме живет и работает служанка по имени Анна. Каждый из хозяев, считая, что вторая половинка в отъезде, появляется дома. Супруг с молодой любовницей находится в одной комнате. А супруга, не подозревая, что муж тоже в квартире, находится со своим возлюбленным в другой. Расчетливая Анна делает все, чтобы они не встретились, и берет за свое молчание деньги. Всем зрителям этого яркого искрометного и полного интриг спектакля будет над чем посмеяться, ведь юмора в комедии «Ах, уж эти парижане!» более, чем достаточно.

ДОНЕЦКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

22 мая в 17:00, 23 мая в 17:00 - «Поминальная молитва», 16+

Вдохновленная бессмертным творением Шолом-Алейхема постановка, обращает взоры к вечным вопросам о судьбе, семейных узах и человеческом достоинстве. «Поминальная молитва» переносит зрителя в маленький еврейский поселок, где куклы с невероятной убедительностью проживают жизни, полные как трудностей, так и радостей. Это спектакль о людях разных национальностей, разной веры, десятилетиями живших в мире и согласии на одной земле, пока государственная машина в один момент не разделила их на своих и чужих. Обилие юмора и жизненной философии помогает справиться с важнейшими вопросами о чести, любви, достоинстве, порядочности. Великолепные декорации, наполненные элементами еврейского быта, погружают зрителя в особую атмосферу, в мир, полный духовных терзаний, делая эту историю такой, которая останется в сердцах зрителей надолго.

23 мая в 11:00 - «Таинственный гиппопотам», 0+

Добрый, поучительный и полный юмора спектакль о настоящей дружбе, преданности, а также о том, что неважно, кто твой друг - таинственный Гиппопотам или неуклюжий Бегемотик. Главное, чтобы у него было доброе и верное сердце.

24 мая в 11:00 - «Лисенок - плут», 0+

Спектакль «Лисенок-плут» - веселая и поучительная история о Лисенке, который считал себя самым хитрым, самым умным и постоянно пытался всех обмануть. Его проделки в конце концов надоели Зайцу и Медвежонку. И они решили проучить обманщика.

24 мая в 13:00 - «Золотой ключик», 6+

«Золотой ключик» - спектакль-карнавал, в котором вас ожидает встреча с известными героями сказки Алексея Толстого: озорным Буратино, воспитанной красавицей Мальвиной, ее возлюбленным и романтиком Пьеро, верным Артемоном, добродушным шарманщиком папой Карло и многими другими. На спектакле вы попадете в вереницу увлекательных приключений и вместе с героями разгадаете тайну того самого Золотого ключика, способного открыть волшебную дверцу.

ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

23 мая в 12:00, 24 мая в 11:00 и 14:30 - цирк на воде «Царство фонтанов», 0+

Донецкий цирк «Космос» при поддержке Росгосцирка представляет новую программу.

ЦЕНТР СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

21 мая в 10:00 - 18:00, 22 мая в 10:00 - 18:00, 23 мая в 10:00 - 18:00, 24 мая в 10:00 - 18:00 - «Ради жизни на земле» (Музей героев подполья Донецка), 6+

19 мая в 17:00 - спектакль-концерт «ПроЧувство-5. Матрешка», 14+

В центре сюжета современная история любви. Любовный треугольник, где есть Он, Она и ...Пушкин. Где посторонние предметы становятся потусторонними, где древний мир становится реальностью, а современный - мистикой. Где главной героине придется пройти сквозь страсть, гнев и прощение, чтобы собрать саму себя. Чтобы собрать свою Матрешку. Спектакль создан по мотивам неоконченной драмы А.С. Пушкина «Русалка».

20 мая в 17:30 - хай-балет «Алтын кӧӧк» («Золотая кукушка»), 6+

Хай-балет в сопровождении живой музыки фольклорного ансамбля «Ӱлгер» представляет собой синтез классической балетной техники, хакасского народного танца, современной хореографии и традиционного горлового пения «хай». Воплощают этот замысел артисты ансамбля хакасского танца «Кӱн сузы».

