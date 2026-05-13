Мангушский округ ДНР переходит на передовые агротехнологии для стабильного урожая

Мангушский округ задает новые аграрные стандарты. Фото: портал «Муниципалитеты.РФ»

Мангушский муниципальный округ активно внедряет новые стандарты земледелия, чтобы получать стабильно высокие урожаи. Об этом сообщает портал «Муниципалитеты.РФ».

Ключевая задача - использовать семена отечественной селекции и сортов, которые адаптированы к местному климату.

- Сейчас сельхозпроизводители находятся в поиске оптимальных сортов, которые в условиях жаркой и засушливой погоды - а она порой преподносит немало сюрпризов - смогут давать стабильно высокие урожаи, - отметил глава муниципалитета Борис Трима.

В этом непростом, но важном деле аграриям помогают специалисты Донецкого филиала Россельхозцентра. Они консультируют хозяйства в Мангушском, Волновахском и частично Володарском округах.

Особое внимание уделяется фитосанитарной безопасности посевов. Комплексная защита растений от болезней, вредителей и сорняков является неотъемлемой частью новых стандартов. В минувшем году апробация семенных участков охватила внушительную площадь в 11,9 тысяч гектаров.

Фундаментом стабильного урожая признан качественный семенной материал. Лаборатория Мангушского отдела Донецкого филиала Россельхозцентра в 2025 году провела тщательную проверку 15 тысяч тонн озимых и 1,7 тысячи тонн яровых культур. По результатам исследований, на поля поступают только качественные семена, доказавшие свою способность к максимальной урожайности.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сельскохозяйственную отрасль ДНР внедряют современные технологии

На нескольких предприятиях ДНР уже работают автоматизированные системы доения (подробнее)