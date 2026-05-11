Для получения дубликата следует обратиться к тому нотариусу, который удостоверял документ. Фото: Архив Нотариальной палаты ДНР

В региональной Нотариальной палате рассказали о порядке получения дубликата нотариального документа в ДНР в 2026 году.

ДУБЛИКАТ НОТАРИАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА В ДНР В 2026 ГОДУ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ

В Нотариальной палате разъяснили, что дубликат - это повторно выданный нотариусом документ. Он полностью воспроизводит утраченный оригинал и имеет такую же юридическую силу.

Как правило, дубликат выдается тем гражданам, от имени или по поручению которых совершалось нотариальное действие, а также представителям этих граждан, имеющих соответствующую доверенность. В отдельных случаях дубликат могут получить наследники или иные лица при наличии у них правового основания.

Дубликат нотариально удостоверенного завещания после смерти завещателя может быть предоставлен любому из наследников или отказополучателей, указанных в завещании, а также исполнителю завещания.

Повторный экземпляр договора, на основании которого прежний собственник приобрел или построил объект недвижимости, выдается лицу, подтвердившему свое право собственности на это имущество.

ДУБЛИКАТ НОТАРИАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА В ДНР В 2026 ГОДУ: КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Для получения дубликата следует обратиться к тому нотариусу, который удостоверял документ. Кстати, Федеральной нотариальной палатой создан специальный онлайн-сервис «Реестр наследственных дел», который позволяет проверить наличие открытого наследственного дела на всей территории Российской Федерации. Если нотариус прекратил деятельность, то нужно обращаться в нотариальный архив или к нотариусу, которому передан архив. Сведения о нотариальных архивных фондах на территории Донецкой Народной Республики публикуются на сайте региональной Нотариальной палаты.

Дубликат выдается только при условии, что нотариальный документ хранится в делах нотариуса или в архиве. Если документ не удостоверялся нотариально, то дубликат получить нельзя.

При обращении к нотариусу для получения дубликата понадобятся следующие документы:

— паспорт;

— заявление о выдаче дубликата;

— документы, подтверждающие право на получение - при необходимости;

— доверенность, если обращается представитель.

В выдаче дубликата откажут, если заявитель не имеет права на получение, а также в случае, когда невозможно установить содержание документа или отсутствуют архивные сведения.

