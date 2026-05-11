Какой Донбасс на вкус: В ДНР пройдет гастрофестиваль «Солено»

В Донецкой Народной Республике с 18 по 24 мая 2026 года пройдет гастрофестиваль «Солено», который охватит Донецк и Мариуполь. Фестиваль реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе Центра» Мой бизнес» в ДНР.
В рамках «Солено» пройдет запланированы разнообразные программы, включая ресторанную, деловую, конкурсную и культурно-просветительскую. Ключевым событием станет деловой блок с форумом «Гастробренды», где представители власти, бизнеса и профессионального сообщества обсудят актуальные вопросы развития гастрономической отрасли.
- Гастрофестиваль «Солено» станет важным шагом к развитию гастрономической идентичности ДНР, поддержит малый бизнес и создаст новые экономические возможности для региона. Это мероприятие не только укрепит связи между производителями и потребителями, но и повысит интерес к культуре и традициям Донецкой Народной Республики, - рассказала руководитель Центра «Мой бизнес» в ДНР Любовь Луговая.
Организаторы фестиваля обещают межрегиональный конкурс среди шеф-поваров и производителей. Его призовой фонд составит полтора миллиона рублей.
- Фестиваль «Солено» предлагает уникальную концепцию, объединяющую гастрономию и культуру. Сбор обратной связи после фестиваля поможет учитывать мнения участников в будущем. В результате фестиваль «Солено» сможет увеличить число участников, повысить интерес к местной кухне, развить сетевое взаимодействие и поддержать культурное наследие региона, - рассказал генеральный продюсер фестиваля Александр Перемятов.
Фестиваль планируют сделать ежегодным.
«КП Донецк» выступает медиапартнером «Солено».
